ºÊ¤ÏÈþ¿Í¼Ò°÷¤Î¶µ°é·¸¤À¤Ã¤¿¡ÄÎÉ¤¤´Ø·¸¤À¤Ã¤¿¤Õ¤¿¤ê¤ÎÃç¤¬¤³¤¸¤ì¤¿¸¶°ø¡Ú¾¡¼ê¤Ë·ëº§ÆÏ¤ò½Ð¤µ¤ì¤¿¸µÈà¤Î±³¤ß¤¿¤¤¤Ê»°³Ñ´Ø·¸ Vol.28¡Û
Á°¤ÎÏÃ¤òÆÉ¤à¡£µÁÉã¤Î²ñ¼Ò¤ËÆþ¼Ò¤·¤¿¥ß¥Á¥ª¡£¶µ°é·¸¤Î²£ÅÄ¤Ï¡Ö¥µ¥È¥³¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤Ã¤Æ²ñ¼Ò¤ò¼¤á¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£¥µ¥È¥³¤Ï²£ÅÄ¤ÎÌ¾Á°¤òÊ¹¤¯¤ÈÆ°ÍÉ¤·¡¢Ì²¤ì¤Ê¤¤Ìë¤ò²á¤´¤¹¡£
¢£¥µ¥È¥³¤È²£ÅÄ¤Î½Ð²ñ¤¤¡Ä
¢£¿Í´Ö´Ø·¸¤Ï½çÄ´
¢£¤¢¤ëÃËÀ¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ»×ÏÇ¤¬¸òºø¡©
¢£²£ÅÄ¤¬ÁÀ¤¦ÃËÀ¤È¤Ï¡©
¥µ¥È¥³¤¬ÀÎ¡¢Éã¿Æ¤Î²ñ¼Ò¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¡¢²£ÅÄ¤Î¶µ°é·¸¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£Åö½é¤Ï¡¢¤ª¸ß¤¤ÎÉ¤¤¿Í´Ö´Ø·¸¤òÃÛ¤¡¢½çÄ´¤Ë»Å»ö¤ò¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·²£ÅÄ¤¬¡¢º´Ìî¤È¤¤¤¦¼Ò°÷¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¥µ¥È¥³¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
º´Ìî¤Ï¥µ¥È¥³¤ÎÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤Ç¡¢ÃÏÌ£¤Ê¥µ¥È¥³¤Ë¤âµ¤¤µ¤¯¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¡£
¤½¤·¤Æ¤ª¤½¤é¤¯¾¯¤Ê¤«¤é¤º¥µ¥È¥³¤Ï¡¢º´Ìî¤Ë¹¥°Õ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤³¤³¤«¤é¥µ¥È¥³¤¬²£ÅÄ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö·ù¤À¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤òÊú¤¯¤Þ¤Ç¡¢°ìÂÎ¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡Ä¡£
¢¨¤³¤Î¤ªÏÃ¤Ïºî¼Ô¤È¤ê¤Þ¤ë¡¢¤Í¤³¤Ý¤Á¤ã¤µ¤ó¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿Ê£¿ô¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¤â¤È¤ËµÓ¿§¤ò²Ã¤¨ºÆ¹½À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
(¤È¤ê¤Þ¤ë¡¢¤Í¤³¤Ý¤Á¤ã)