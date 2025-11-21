ÊÌ¤ì¤òÍ½´¶¤·¤Æ¤¤¤¿Èà¡Äµö¤»¤Ê¤¤¤Î¤ÏÈà¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡Ú¤ä¤µ¤·¤µ¤Ë¾Ç¤¬¤ì¤ë Vol.66¡Û
¢£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤¢¤é¤¹¤¸
Êì¤Ë·ëº§¤òÈ¿ÂÐ¤µ¤ì¶ìÇº¤¹¤ëô¥¡£¤½¤ÎÎ¢¤ÇÄï¤ÏFX¤Ë¼ºÇÔ¤·¡¢¼Â²È¤Î¶âÉÊ¤Ë¤Þ¤Ç¼ê¤ò½Ð¤·¤¿¡£Êì¤ÎÍê¤ß¤ÇÄï¤òË¬¤Í¤¿ô¥¤Ï¡¢³«¤Ä¾¤ëÄï¤ËÊò¤ì¤ë¡£¤½¤³¤Ø¸½¤ì¤¿º§Ìó¼Ô¤Ï¡¢Äï¤Ë¡Ö100Ëü±ß¤òÅÏ¤¹Âå¤ï¤ê¤Ë²ÈÂ²¤ØÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Ê¤¤¡×¤È¹ç°Õ½ñ¤òº¹¤·½Ð¤¹¡£Äï¤ÎÈéÆù¤ËÈà¤Ï¡ÖÂç»ö¤Ê¿Í¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ê¤é¥µ¥¤¥³¥Ñ¥¹¤Ë¤À¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¡×¤È²º¤ä¤«¤ËÊÖ¤¹¤Î¤À¤Ã¤¿¡£µ¢¤êÆ»¡¢ô¥¤ÏÈà¤Ë¤¢¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤ï¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¶ì¤·¤à¡£¡½¡½¤³¤ó¤Ê¾ð¤±¤Ê¤¤Êì¤ÈÄï¤òÈà¤Î²ÈÂ²¤Ë¤µ¤»¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¹Í¤¨¤¿ô¥¤ÏÈà¤ËÊÌ¤ì¤ò¹ð¤²¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
Êì¤Ë·ëº§¤òÈ¿ÂÐ¤µ¤ì¶ìÇº¤¹¤ëô¥¡£¤½¤ÎÎ¢¤ÇÄï¤ÏFX¤Ë¼ºÇÔ¤·¡¢¼Â²È¤Î¶âÉÊ¤Ë¤Þ¤Ç¼ê¤ò½Ð¤·¤¿¡£Êì¤ÎÍê¤ß¤ÇÄï¤òË¬¤Í¤¿ô¥¤Ï¡¢³«¤Ä¾¤ëÄï¤ËÊò¤ì¤ë¡£¤½¤³¤Ø¸½¤ì¤¿º§Ìó¼Ô¤Ï¡¢Äï¤Ë¡Ö100Ëü±ß¤òÅÏ¤¹Âå¤ï¤ê¤Ë²ÈÂ²¤ØÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Ê¤¤¡×¤È¹ç°Õ½ñ¤òº¹¤·½Ð¤¹¡£Äï¤ÎÈéÆù¤ËÈà¤Ï¡ÖÂç»ö¤Ê¿Í¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ê¤é¥µ¥¤¥³¥Ñ¥¹¤Ë¤À¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¡×¤È²º¤ä¤«¤ËÊÖ¤¹¤Î¤À¤Ã¤¿¡£µ¢¤êÆ»¡¢ô¥¤ÏÈà¤Ë¤¢¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤ï¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¶ì¤·¤à¡£¡½¡½¤³¤ó¤Ê¾ð¤±¤Ê¤¤Êì¤ÈÄï¤òÈà¤Î²ÈÂ²¤Ë¤µ¤»¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¹Í¤¨¤¿ô¥¤ÏÈà¤ËÊÌ¤ì¤ò¹ð¤²¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¢£²ÈÂ²¤òµö¤»¤Ê¤¤¡Ä¤â¤¦Èà¤ò´¬¤¹þ¤ß¤¿¤¯¤Ê¤¤
ÆÍÁ³¤Î¡ÖÊÌ¤ì¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë¡¢Èà¤Ï°ì½Ö¡¢ô¥¤¬¼«Ê¬¤Î¹ÔÆ°¤ËÅÜ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤±¤ì¤Éô¥¤Î¸ý¤«¤é½Ð¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö²ÈÂ²¤¬µö¤»¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¡£
¤½¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÅÜ¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡½¡½Èà¤ò¤³¤ì°Ê¾åº¤¤é¤»¤¿¤¯¤Ê¤¤¡¢²ÈÂ²¤Î»ö¾ð¤Ë´¬¤¹þ¤ß¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÀÚ¼Â¤Ê»×¤¤¤Ç¤·¤¿¡£
¾¯¤·¤ÎÄÀÌÛ¤Î¤¢¤È¡¢Èà¤ÏÀÅ¤«¤ÊÀ¼¤Ç±þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤¤¤Ä¤«¡¢¤½¤¦¸À¤ï¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¡×
ô¥¤¬Ã¯¤è¤ê¤âÀµµÁ´¶¤¬¶¯¤¯¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¼«Ê¬¤òµ¾À·¤Ë¤·¤ÆÂ¾¿Í¤ò»×¤¤¤ä¤ë¿Í´Ö¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¡¢Èà¤Ï¤è¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤³¤Î½Ö´Ö¤¬¤¤¤Ä¤«Ë¬¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¡¢¿´¤Î¤É¤³¤«¤Ç³Ð¸ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
(Ê¡¡¹¤Á¤¨)