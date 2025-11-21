¹õÌøÅ°»Ò¡¢ÍÎÉþ£·£µÅÀÇúÇã¤¤Æ°²è¤ËÌÚÂ¼ÂóºÈ¤¬Àä¶ç¡¡Á´Éô¡ÖÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡×¤ÇÃå¤ë¡Ä¤Ë»×¤ï¤º¡Ö¤¹¤Ã¤²¤§¡Ä¡×
¡¡¹õÌøÅ°»Ò¤¬£²£±Æü¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡ÖÅ°»Ò¤ÎÉô²°£Ó£Ð¡×¤Ç¡¢¼«¿È¤Î£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿¥Õ¥¡¥¹¥È¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥óÅ¹¤Ç¤ÎÇúÇã¤¤¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¡£ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤òÀä¶ç¤µ¤»¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÏÌÚÂ¼ÂóºÈ¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡Öº£Ìë¸Â¤ê¤ÎÇú¾ÐÌ´¥È¡¼¥¯¡×¤òÈäÏª¡£¤½¤ÎÃæ¤ÇÇúÇã¤¤¤ÎÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢¹õÌø¤¬¼«¿È¤Î£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¸ø³«¤·¤¿³°»ñ·Ï¥Õ¥¡¥¹¥È¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥óÅ¹¤Ç¤ÎÇúÇã¤¤¤ÎÌÏÍÍ¤òÊüÁ÷¤·¤¿¡£
¡¡ÌÚÂ¼¤Ï¡ÖÅ°»Ò¤µ¤ó¤ÎÇúÇã¤¤¤Ã¤Æ¡¢ÁêÅö¤ÊÂçÇúÇË¤Êµ¤¤¬¡Ä¡×¤È·Ù²ü¤·¤¿¤¬¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¤ä¤Ï¤êÂçÇúÇË¡£¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤ÎÅÄÀî·¼Æó»á¤È¤È¤â¤ËÇã¤¤Êª¤ò¤¹¤ë¤È¡Ö¤½¤ì¡¢¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¤Î¤¬¤¢¤ë¤ï¤Í¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤¤¡¢¤¿¤Ã¤¿£±Ê¬¤Ç£¸Ãå¹ØÆþ¡£¸«¤ë¸«¤ë´Ö¤Ë¡¢¥«¡¼¥È¤¬ÍÎÉþ¤Ç»³À¹¤ê¤È¤Ê¤ê¡¢ÌÚÂ¼¤â¡Ö¤³¤ì¡¢Á´ÉôÇã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤¢¤ó¤°¤ê¡£¡Ö¤³¤ì¡¢Çã¤¤Êª¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£»ÅÆþ¤ì¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¶Ã¤¤¤¿¡£
¡¡·ë²Ì¡¢Çã¤¤Êª¤Ï£·£µÅÀ¤Ç¹ç·×£²£µËü£µ£²£°£°±ß¡£¿ï¹Ô¤·¤¿ÅÄÀî»á¤Ï¡Ö¤½¤ì¤À¤±Ëè²ó¡¢¡ØÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡Ù¤Ç¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤À¡£
¡¡£Ö£Ô£Ò¤ò¸«½ª¤¨¤¿¹õÌø¤â¡Ö¡ØÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡Ù¤ÇÃå¤ë¤«¤é¡×¤È¤¤¤¦¤È¡¢ÌÚÂ¼¤Ï¡ÖËÜÅö¤ËÃå¤Þ¤¹¡©¡×¤Èµ¿¿´°Åµ´¡£¹õÌø¤Ï¡ÖÃå¤Þ¤¹¤è¡£Á´ÉôÃå¤Þ¤¹¡×¡ÖËèÆü¤Ç¤¹¤â¤ó¡×¤ÈÎÃ¤·¤²¤Ë¤¤¤¤¡¢ÌÚÂ¼¤â¡Ö¤¹¤Ã¤²¤¨¡Ä¡×¤ÈÀä¶ç¤·¤Æ¤¤¤¿¡£