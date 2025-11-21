ドジャースの試合を中継するロサンゼルスの地元中継局「スポーツネットＬＡ」が２１日、公式ＳＮＳを更新。「知らなかったけど必要だった大谷翔平のコンテンツ バックステージ・ドジャースの新エピソードを今夜７時に見よう！」と記し、大谷の動画を投稿した。

動画はユニホームを着た大谷が通路のカメラに向かってかわいらしい表情をつくった後に、振り向いて笑う様子や、カメラに向かって変顔したり、キャッチボール中にカメラを見つめたり。球場入りする際にも変顔でカメラをじっと見て歩いたりと、打席やマウンドでは見せない素顔ばかり。バックステージ・ドジャースは選手やスタッフの日常、練習風景、ロッカールームなどの舞台裏を描く内容で、今回の投稿は大谷翔平編の予告動画とみられる。

フォロワーからは「彼はかわいいね！」「本当にキュート」「お茶目ちゃん♥真面目な顔も好きだけど、こういう子供みたいな所も大好き♥」「いろんな表情を見せてくれますね」「世界一幸せな男」「新しいリアクションの写真がたくさん」「私たちはこれを求めていた」などとコメントが寄せられた。