¡Ú ÃæÂ¼¹¾Î¤»Ò ¡Û°¦¸¤Æ±È¼¤Ç¥±¡¼¥Ö¥ë¥«¡¼¤Ë¾è¤ì¤º¡Ö¥Ó¥ë27³¬Ê¬¡×ºäÆ»¤òÅÐ¤Ã¤Æ¡¡ËÌ¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ç ¡È°ìÈÖÈþ¤·¤¤¡É ¾ëºÖÅÔ»Ô¤Ø
¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÃæÂ¼¹¾Î¤»Ò¤µ¤ó¤¬¡¢¥ß¥é¥Î¤Ç¤Î½µËö¤ÎÌÏÍÍ¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú ÃæÂ¼¹¾Î¤»Ò ¡Û°¦¸¤Æ±È¼¤Ç¥±¡¼¥Ö¥ë¥«¡¼¤Ë¾è¤ì¤º¡Ö¥Ó¥ë27³¬Ê¬¡×ºäÆ»¤òÅÐ¤Ã¤Æ¡¡ËÌ¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ç ¡È°ìÈÖÈþ¤·¤¤¡É ¾ëºÖÅÔ»Ô¤Ø
ÃæÂ¼¤µ¤ó¤Ï¡¢Íî¤ÁÍÕ¤¬Éß¤µÍ¤á¤é¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê¸ø±à¤Î°ì³Ñ¤Ç¤Î¥ï¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£É×¤È¤È¤â¤Ë¥ß¥é¥Î¤«¤é1»þ´Ö¤Î¥Ù¥ë¥¬¥â¤È¤¤¤¦³¹¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£¡ÖËÌ¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ç1ÈÖÈþ¤·¤¤³¹¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡£
µÖ¤ËÃÛ¤«¤ì¤¿³¹¤Ï¡ÖCittà Alta(³¹¤Î¾å)¤ÈCittà Bassa(³¹¤Î²¼)¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡×¡¢¾å¤òÌÜ»Ø¤¹ÃæÂ¼¤µ¤ó¤¿¤Á¤Ï°¦¸¤¤òÏ¢¤ì¤Æ¡Ö¥±¡¼¥Ö¥ë¥«¡¼¾è¼Ö¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡×¡Ö·¸¤ÎÊý¤«¤é¡Ø¥¥ã¥ê¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡Ù¡Ø¤¤¤¨¡¢»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡Ù¡Ø¤½¤ì¤Ç¤Ï¥±¡¼¥Ö¥ë¥«¡¼¤Ë¤Ï¾è¤ì¤Þ¤»¤ó¡Ù¡×¤È¾è¼Ö¤òÃÇ¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃæÂ¼¤µ¤ó¤¿¤Á¤Ï¡ÖµÞ¤ÊºäÆ»¤ò¾å¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤âÂ¿¤¯¡¢Pouic ¤È¶¦¤Ë´èÄ¥¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢°¦¸¤¤È¤È¤â¤ËÉ×¤ÈÆó¿Í¤Ç¡Ö³¹¤Î¾å¡×¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÅÐ¤ê»Ï¤á¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£ÃæÂ¼¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤Û¤Ü3¥ö·î¡¢Á´¤¯¿ÈÂÎ¤òÆ°¤«¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿»ä¤Ï¡¢Ã¦ÍîÀ£Á°¡×¡ÖÀ¼¤â½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡ÖÉ×¤Î¥¹¥Þ¥Û¤Ë¤è¤ë¤È¥Ó¥ë27³¬Ê¬¡¢¾å¤¬¤Ã¤¿·×»»¤é¤·¤¤¡×¤Èè«Á³¤È¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢ÃæÂ¼¤µ¤ó¤¿¤Á¤Ï¡Ö³¹¤Î¾å¡×¤ÎÍÍ¡¹¤ÊÎò»ËÅª·úÂ¤Êª¤äÈþ½Ñ´Û¤Ê¤É¤ò´®Ç½¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£ÃæÂ¼¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥¤¥¿¥ê¥¢¸ì¡¢¥á¥Á¥ã¥¯¥Á¥ã¤À¤±¤É¾¯¤·¤º¤Ä´ÉÍý¿Í¤µ¤ó¤ä¤ªÅ¹¤Î¿Í¤È¤ä¤ê¼è¤ê¤¬½ÐÍè¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¡¢½¬ÆÀ¤Ë·è°Õ¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÌÏÍÍ¤Ç¤¹¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
²ð¸î¥¿¥¯¥·¡¼,
ÂçÁ¥,
¥ê¥Ú¥¢¹©»ö,
Áòµ·,
ºßÂð°åÎÅ,
³ùÁÒ,
ÃÖ¾²¹©»ö,
À¸²Ö,
¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°,
Êè