à£Ç£Ô£Ï½÷Í¥á´õÎÉÍü¤¬¡Ö´íÆÆÃæ¡×¤«¤é£³Æü¸å¤Ë¡Ö°Õ¼±²óÉü¡×¡¡¤¬¤óÅ¾°Ü¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸£³
¡¡¤¬¤ó¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸£³¤òÈ¯É½¸å¡¢¡Ö´íÆÆÃæ¡×¤ÈÌÀ¤«¤µ¤ì¤ÆÍÆÂÎ¤¬¿´ÇÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿½÷Í¥¤Î´õÎÉÍü¡Ê£´£µ¡Ë¤Î°Õ¼±¤¬²óÉü¤·¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ËÜ¿Í¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç£²£±Æü¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ç¡Ö³§¤µ¤Þ¤ËÂ¿¤¯¤Î¤´¿´ÇÛ¤È¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¡¢¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¤ò¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡¡Ìµ»ö¤Ë°Õ¼±¤¬²óÉü¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö´õÎÉÍü¥Á¡¼¥à°ìÆ±¡×Ì¾µÁ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Ê»¤»¤Æ³¤ÊÕ¤Ç¤¿¤¿¤º¤àËÜ¿Í¤Î¥â¥Î¥¯¥í¼Ì¿¿¤¬ÅºÉÕ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡´õÎÉÍü¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï£±£¸Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ë¹õÇØ·Ê¤ËÇò»ú¤Ç¡Ö´õÎÉÍü¤µ¤ó¤Ï¤¿¤À¤¤¤Þ´íÆÆÃæ¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅê¹Æ¤µ¤ì¡¢£Ó£Î£Ó¤Ç¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¤¬»¦Åþ¡£¤½¤ÎÅê¹Æ¤«¤é£³Æü¸å¤Ë°Õ¼±¤Î²óÉü¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡´õÎÉÍü¤Ï¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö£Ç£Ô£Ï¡×¡Ê£±£¹£¹£¸Ç¯¡Ë¤ÇÀ¸ÅÌÌò¤ò¹¥±é¤·¡¢¥Ö¥ì¡¼¥¯¡££²£°£°£°Ç¯¤ËÉ½ÉñÂæ¤«¤é»Ñ¤ò¾Ã¤·¤¿¡£
¡¡£±£µÇ¯£±·î¤Ë»ÒµÜðô¤¬¤ó¤Ç·ÝÇ½³èÆ°¤òµÙ»ß¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¸øÉ½¡£ºòÇ¯£¹·î¤Ë¤Ï¤¬¤ó¤ÎÈ¯¾É¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£Éô°Ì¤ÏÉÔÌÀ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡º£Ç¯£±·î¤Ë¤Ï¼ê½Ñ¤ÇÀÚ½ü¤·¤¿º¸¹üÈ×¥ê¥ó¥ÑÀá¤Ë¤¬¤ó¤ÎÅ¾°Ü¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸£³¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¹³¤¬¤óºÞ¼£ÎÅ¤ò³«»Ï¡£¤½¤ÎÉûºîÍÑ¤ÇÃ¦ÌÓ¤¬¤ß¤é¤ì¡¢£³·î¤Ë¤Ï´Ý´¢¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£