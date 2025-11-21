timelesz¤¬àÉÔÅ¬ÀÚ¸ÀÆ°á¤ò¼Õºá¡¡¼ÄÄÍÂçµ±¤Î¥®¥ã¥°±ê¾å¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼£¸Ì¾¤ÇÏÃ¤·¹ç¤¤¡×
¡¡£ô£é£í£å£ì£å£ó£ú¤¬£²£±Æü¡¢½êÂ°¤Î£Ó£Ô£Á£Ò£Ô£Ï¡¡£Å£Î£Ô£Å£Ò£Ô£Á£É£Î£Í£Å£Î£Ô¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¼ÕºáÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ö£ô£é£í£å£ì£å£ó£ú¤«¤é³§¤µ¤Þ¤Ø¡×¤ÈÂê¤·¡¢¡Ö¤³¤ÎÅÙ¤Ï¡¢ÈÖÁÈ½Ð±é»þ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤è¤ëÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê¸ÀÆ°¤Ë¤è¤ê¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤ËÉÔ²÷¤Ê»×¤¤¤ò¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¡¢¿´¤è¤ê¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¡£¡ÖÈÖÁÈ½Ð±é»þ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡×¤¬Ã¯¤«¤ÏÌÀµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡Öº£²ó¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¸Ä¿Í¤ÎÌäÂê¤È¤·¤Æ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢£ô£é£í£å£ì£å£ó£ú¤È¤·¤Æ¤Î¤³¤È¤ÈÂª¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î°Ù¡¢£ô£é£í£å£ì£å£ó£ú¥á¥ó¥Ð¡¼£¸Ì¾¤ÇÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò¹Ô¤¤¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤Ë»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤½¤ÎÁÛ¤¤¤ËÈ¿¤·¤Æ¡¢ÉÔÍÑ°Õ¤«¤Ä¥â¥é¥ë¤ËÈ¿¤·¤¿È¯¸À¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¡¢¤½¤·¤ÆÉ½¸½¤¹¤ë¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î¼«³Ð¤Ë·ç¤±¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¡¢Åö¿Í¤Ï¤â¤È¤è¤ê¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¿¼¤¯È¿¾Ê¤·¡¢¿¿Ùõ¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÌäÂê¤È¼õ¤±¤È¤á¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Öº£²ó¤Î·Ð°Þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼³Æ¡¹¤ËÍî¤ÁÅÙ¤ÈÀÕÇ¤¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼«Ç§¤·¡¢º£¸å¤Ï¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤òµ¯¤³¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¸ß¤¤¤ËÎ§¤·¹ç¤¤¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¤¢¤ë¤Ù¤»Ñ¤È¤Ï²¿¤«¤ò·ÑÂ³Åª¤ËÏÃ¤·¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢Æü¡¹¤Î¸ÀÆ°¤ò¸«¤Ä¤á¹ÔÆ°¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§¤µ¤Þ¡¢´Ø·¸³Æ½ê¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¡¢ºÆ¤Ó¿®Íê¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢¼Õºá¤·¤Æ½ª¤ï¤ê¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤ÎÁÛ¤¤¤òº£¸å¤Î³èÆ°¤ÎÃæ¤Ç¼¨¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¡¢°ìÁØÀº¿Ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤Þ¤Î¤ª¸ÀÍÕ¤ò¿¿Ùõ¤Ë¼õ¤±»ß¤á¡¢Êâ¤ß¤òÀµ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡Ê¸Ëö¤ËµÆÃÓÉ÷Ëá¤é¥á¥ó¥Ð¡¼£¸¿Í¤ÎÄ¾É®¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤¿¡£
¡ÖÈÖÁÈ½Ð±é»þ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡×¤Ë¤Ï¿¨¤ì¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¼ÄÄÍÂçµ±¤¬£±£¸ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¤á¤¶¤Þ¤·¥Æ¥ì¥Ó¡×¡Ê¸áÁ°£µ»þ£²£µÊ¬¡Ë¤ÇÈäÏª¤·¤¿°ìÈ¯¥®¥ã¥°¤¬ÇÈÌæ¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤òÇ°Æ¬¤Ë¤·¤¿¼Õºá¤Ç¤¢¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£