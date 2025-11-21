ÃæÅç¤ß¤æ¤ MV½¸¡¢¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼È×¡¢½é¤ÎÇÛ¿®¥·¥ó¥°¥ë¤â¡ª ËÜÆü¸ø³«¤Î¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È¥È¥ì¡¼¥é¡¼¤Ë¥Õ¥¡¥ó´¿´î
ÃæÅç¤ß¤æ¤¤¬21Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡¦¥Ó¥Ç¥ª¡ÊMV¡Ë½¸¤È2000Ç¯Âå¤òÂåÉ½¤¹¤ëÌ¾È×¡ØSingles 2000¡Ù¤ÎºÇ¿·¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼È×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¡£¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤ë¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È¡¦¥È¥ì¡¼¥é¡¼¤¬ËÜÆü¤«¤é¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È¡¦¥È¥ì¡¼¥é¡¼¤¬ËÜÆü¸ø³«
ÃæÅç¤ß¤æ¤¤Î²ÎÀ¼¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼°ÊÍè¡¢¿ôÂ¿¤¯¤ÎÌ¾¶Ê¤È¤È¤â¤Ë¿Í¡¹¤Î¿´¤Ë´ó¤êÅº¤¤Â³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ÏÊ¿²º¤Ê¤È¤¤â¡¢¥Ñ¥ó¥Ç¥ß¥Ã¥¯¤ÇÀ¤³¦¤¬ÍÉ¤ì¤¿¤È¤¤â¡¢¤½¤·¤ÆÃ¯¤«¤¬¸ÉÆÈ¤ò´¶¤¸¤ë¤È¤¤â¡£
¤½¤ó¤Ê¡¢¤É¤³¤«¤Ç¤¤¤Ä¤«Ä°¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤ÃæÅç¤ß¤æ¤¤ÎÌ¾¶Ê¤ËºÆÅÙ½Ð²ñ¤¦¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ë21Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëºÇ¿·MV½¸¡ØTHE FILM of Nakajima Miyuki ¶¡Ù¤È¡¢Ì¾È×¡ØSingles 2000¡Ù¤Î¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼È×¤¬12·î17Æü¡Ê¿å¡Ë¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ËÜÆü¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È¡¦¥È¥ì¡¼¥é¡¼¤Ç¤Ï¡¢Î¾ºîÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¶Å½Ì¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢1994¡Á2023Ç¯¤Ë¤«¤±¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤¿Ã¯¤â¤¬ÃÎ¤ë¥·¥ó¥°¥ë³Ú¶Ê¤¬ÌÜÇò²¡¤·¤ÎÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡MV½¸¤Ç¤·¤«¸«¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤¥·¡¼¥ó¤¬ËþºÜ
ÃæÅç¤ß¤æ¤¤ÎMV½¸¤ÎÂè3ÃÆ¤Ï2007¡Á2023Ç¯¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¥·¥ó¥°¥ë¶Ê7ºîÉÊ¤ÎMV¤Ë²Ã¤¨¡¢±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¤ÎÍ½¹ðÊÔ¡¦¥¿¥¤¥È¥ë¥Ð¥Ã¥¯¤Ê¤É¤Îµ®½Å¤ÊÆÃÅµ±ÇÁü¤ò¼ýÏ¿¡£¡ÖÇþ¤Î±´¡×¤Ï´ØÏÂÎ¼´ÆÆÄ¤Ë¤è¤ë±Æ³¨±é½Ð¤Ëµ®½Å¤Ê2014Ç¯¤Î¹ÈÇò²Î¹çÀï²Î¾§¥·¡¼¥ó¤Ç¹½À®¡£
ÃæÅç¤ß¤æ¤½é¤Î¥¢¥Ë¥á±Ç²è¤Î¼çÂê²Î¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¿´²»¡Ê¤·¤ó¤ª¤ó¡Ë¡×¤Ç¤Ï¡¢²¬ÅÄËûÎ¤´ÆÆÄ¤Î´Æ½¤¤Ë¤è¤ë¡Ø¥¢¥ê¥¹¤È¥Æ¥ì¥¹¤Î¤Þ¤Ü¤í¤·¹©¾ì¡Ù¤Î±Ç²èËÜÊÔ±ÇÁü¤Ç²Î¤ÎÀ¤³¦¤òÉ½¸½¡£¤½¤ÎÂ¾¤Î5ºîÉÊ¤ò¼ê³Ý¤±¤¿²§Ä¹Íµ´ÆÆÄ¤Ë¤è¤ë¡Ö¹ÓÌî¤è¤ê¡×¡Ö°¦¤À¤±¤ò»Ä¤»¡×¡Ö°ì´ü°ì²ñ¡×¤Ï³Ú¶Ê¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿¥¢¥Ê¥¶¡¼¡¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼Å¸³«¤¬½¨°ï¡£¤Þ¤ë¤ÇÃ»ÊÔ±Ç²è¤ò´Ñ¤¿¤È¤¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿Æ±»á¤Î¡Ö¶æ¡Ê¤È¤â¡Ë¤Ë¡×¤Ç¤Ï¡¢ÃæÅç¤ß¤æ¤¤Î2023Ç¯¤ÎºÇ¿·¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØÀ¤³¦¤¬°ã¤Ã¤Æ¸«¤¨¤ëÆü¡Ù¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë½Ö´Ö¤ò¼ýÏ¿¡£¤½¤·¤Æ¡Ö²¸ÃÎ¤é¤º¡×¤Ç¤Ï¥Ø¥ê¶õ»£¤Ë¤è¤ëÁÔÂç¤Ê±é½Ð¡£¥Þ¥¸¥Ã¥¯¥¢¥ï¡¼¤Î°ì½Ö¤ò¤È¤é¤¨¤¿Èþ¤·¤¤¶õ¤È¥Ð¥ó¥É¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î±éÁÕ¤Ë¤è¤ëÃæÅç¤ß¤æ¤¤Î²Î¾§¥·¡¼¥ó¤¬°µ´¬¤Ç¤¹¡£
ÆÃÅµ±ÇÁü¤Ë¤Ï¡Ö¶ä¤ÎÎ¶¤ÎÇØ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¡×¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿±Ç²è¡ØDr.¥³¥È¡¼¿ÇÎÅ½ê¡ÙÍ½¹ðÊÔ¡¢¡Ö°ì´ü°ì²ñ¡×¤¬¥Õ¥ë¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿±Ç²è¡Ø¥·¥µㇺ¡ÙÍ½¹ðÊÔ¡¢¤½¤·¤Æ¼çÂê²Î¡ÖÊé¾ð¡×¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø¤ä¤¹¤é¤®¤Î¶¿¡Ù¼çÂê²Î¥¿¥¤¥È¥ë¥Ð¥Ã¥¯¡Ê¥Î¥ó¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡¦¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¡Ë¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤É¤ì¤â¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤µ®½Å¤Ê±ÇÁü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡Ì¾È×¤¬¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼¡õ¹â²»¼ÁCD¤ÇÁÉ¤ë
1994¡Á2000Ç¯¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¥·¥ó¥°¥ë¶Ê¤È¡¢¤½¤Î¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¶ÊÁ´14¶Ê¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿¡ØSingles 2000¡Ù¤¬¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼À¥Èø°ì»°´Æ½¤¤Î¤â¤È¡¢LA¤ÎÌ¾¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¡¢¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¥ó¡¦¥Þ¡¼¥«¥Ã¥»¥ó¤Ë¤è¤ëºÇ¿·¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼¤ÇÁÉ¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÖÃÏ¾å¤ÎÀ±¡×¡Ö¶õ¤È·¯¤Î¤¢¤¤¤À¤Ë¡×¡ÖÎ¹¿Í¤Î¤¦¤¿¡×¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥È¡ª¡×¡ÖÌ¿¤ÎÊÌÌ¾¡×¡Ö¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¡¦¥Æ¡¼¥ë¥é¥¤¥È¡×¡Ö»å¡×¤Ê¤É¡¢¤Þ¤µ¤ËÃ¯¤â¤¬ÃÎ¤ë»þÂå¤Î¶õµ¤¤òÂª¤¨¤¿Ì¾¶Ê¤Î¿ô¡¹¤¬ÊÂ¤Ó¤Þ¤¹¡£
2002Ç¯¤ÎÈ¯Çä¤«¤é¸½ºß¤Þ¤ÇÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤Ë°¦¤µ¤ìÂ³¤±¡¢17Ç¯¸å¤È¤Ê¤ë2019Ç¯¤Ë¥ß¥ê¥ª¥ó¥»¥é¡¼¤òµÏ¿¤·¤¿Ì¾È×Ãæ¤ÎÌ¾È×¡£º£²ó¤ÎLA¤Îµð¾¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Ë¤è¤ë¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÃæÅç¤ß¤æ¤¤Î²ÎÀ¼¤ÎÁ¡ºÙ¤Êµ¡Èù¤ò¤è¤ê´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤è¤êË¤«¤Ê²»Áü¤Ø¤È¾º²Ú¡£¤½¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¤òBlu-spec CD2¤Ë¼ýÏ¿¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸Â¤ê¤Ê¤¯¥Þ¥¹¥¿¡¼²»¸»¤òÃé¼Â¤ËºÆ¸½¤·¤¿Á´14¶Ê¤Î²»¸»¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬½ÐÍè¤ë1Ëç¡£»þÂå¤È¤È¤â¤ËÀ¸¤Þ¤ì¡¢¤½¤Î»þÂå¤òÀ¸¤¤Æ¤¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ë´ó¤êÅº¤¦Ì¾¶Ê¤¿¤Á¤ò¿´¤«¤é´®Ç½¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¡½é¤ÎÇÛ¿®¥·¥ó¥°¥ë¡Ö°ì¼ù¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹
ÃæÅç¤ß¤æ¤½é¤ÎÇÛ¿®¥·¥ó¥°¥ë¡ÊDL¤Î¤ß¡Ë¡Ö°ì¼ù¡×¤¬¡¢11·î30Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥È¡£Æ±¶Ê¤ÏÇÐÍ¥¤ÎÈøÌî¿¿Àé»Ò¡¢Æ£¸¶µ¨Àá¤¬W¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëNHK BSÆÃ½¸¥É¥é¥Þ¡Ø¤Þ¤°¤À¤é²°¤Î¥Þ¥ê¥¢¡Ù¤Î¼çÂê²Î¤Ç¤¹¡£ËÜÈÖÁÈ¤Ï¡¢2025Ç¯3·î¤ËNHK BS4K¤Ç½éÊüÁ÷¡¢¤½¤·¤Æ11·î29Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¤ÏÁ°ÊÔ¡¢12·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¤Ï¸åÊÔ¤¬NHK¡¡BS¤ÇÊüÁ÷Í½Äê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡¡ØÃæÅç¤ß¤æ¤ ·à¾ìÈÇ LIVE¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó2¡ÙÁ´¹ñ¸ø³«¡ª
¤µ¤é¤Ë¡¢2026Ç¯1·î2Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¡ØÃæÅç¤ß¤æ¤ ·à¾ìÈÇ LIVE¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó2¡Ù¤¬Á´¹ñ¸ø³«·èÄê¡£2022¡Á2024Ç¯¤Ë·à¾ì¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡ØÃæÅç¤ß¤æ¤ ·à¾ìÈÇ ¥é¥¤¥ô¡¦¥Ò¥¹¥È¥ê¡¼ 2007-2016 ²ÎÎ¹¡Á±ï²ñ¡Á°ì²ñ¡Ù¡Ê2022Ç¯1·î¸ø³«¡Ë¡¢¡ØÃæÅç¤ß¤æ¤ ·à¾ìÈÇ ¥é¥¤¥ô¡¦¥Ò¥¹¥È¥ê¡¼2¡Ù¡Ê2022Ç¯12·î¸ø³«¡Ë¡¢¡ØÃæÅç¤ß¤æ¤¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡Ö²Î²ñVOL.1¡×·à¾ìÈÇ¡Ù¡Ê2024Ç¯12·î¸ø³«¡Ë¤Î·à¾ìÈÇ3ºîÉÊ¤ò°ìµó¾å±Ç¤·¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ½ç¼¡È¯É½Í½Äê¤Ç¤¹¡£
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯12·î17Æü¡Ê¿å¡Ë
»ÅÍÍ¡§Blu-ray¡¢DVD
Á´7±ÇÁü ¡Ü ÆÃÅµ±ÇÁü3
²Á³Ê¡§5,500±ß¡ÊBlu-ray/ÀÇ¹þ¡Ë¡¢4,950±ß¡ÊDVD/ÀÇ¹þ¡Ë
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯12·î17Æü¡Ê¿å¡Ë
»ÅÍÍ¡§Blu-spec CD2
Á´14¶Ê
²Á³Ê¡§3,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¡¥ê¥ê¡¼¥¹µÇ°¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ¡ª
ÃæÅç¤ß¤æ¤¤Î²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦À¥Èø°ì»°¤È²»³ÚÉ¾ÏÀ²È¡¦ÅÄ²È½¨¼ù¤Ë¤è¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÂÐÃÌ¡Ê¥È¡¼¥¯¡õ¥µ¥¤¥ó²ñ¡Ë¤ò³«ºÅ¡£ÃæÅç¤ß¤æ¤¤Î¿·Éè2ºîÉÊ¡Ê±ÇÁüºîÉÊ¡ØTHE FILM of Nakajima Miyuki ¶¡Ù¡¢CD¡ØSingles 2000¡Ú¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼¡õBlu-spec CD2¡Û¡Ù¡Ë¤È¡¢²»³ÚÉ¾ÏÀ²È¡¦ÅÄ²È½¨¼ù¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤ë¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖJ-POP LEGEND CAFE¡×¤¬½ñÀÒ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ø¡ÖJ-POP LEGEND CAFE¡×ARTIST selection Vol.1 ÃæÅç¤ß¤æ¤¡Ù¡Ê2025Ç¯12·î12ÆüÈ¯Çä¡Ë¤ÎÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¤¿ÆÃÊÌ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥ê¥ê¡¼¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
ÃæÅç¤ß¤æ¤´ØÏ¢¾¦ÉÊ¥ê¥ê¡¼¥¹µÇ°
²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦À¥Èø°ì»°¤È²»³ÚÉ¾ÏÀ²È¡¦ÅÄ²È½¨¼ù¤Ë¤è¤ë
¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÂÐÃÌ¡Ê¥È¡¼¥¯¡õ¥µ¥¤¥ó²ñ¡Ë
¼Â»ÜÆü¡§2026Ç¯1·î10Æü(ÅÚ)
³«ºÅ»þ´Ö¡§19¡§30¥¹¥¿¡¼¥È/½¸¹ç»þ´Ö19¡§15
³«ºÅÅ¹ÊÞ¡§¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É¿·½É9F¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Ú¡¼¥¹
¥ê¥ê¡¼¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¥Ú¡¼¥¸¡§https://www.yamahamusic.co.jp/s/ymc/news/detail/1601 https://www.yamahamusic.co.jp/s/ymc/news/detail/1601
ÃæÅç¤ß¤æ¤
¢¡¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È¡¦¥È¥ì¡¼¥é¡¼¤¬ËÜÆü¸ø³«
ÃæÅç¤ß¤æ¤¤Î²ÎÀ¼¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼°ÊÍè¡¢¿ôÂ¿¤¯¤ÎÌ¾¶Ê¤È¤È¤â¤Ë¿Í¡¹¤Î¿´¤Ë´ó¤êÅº¤¤Â³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ÏÊ¿²º¤Ê¤È¤¤â¡¢¥Ñ¥ó¥Ç¥ß¥Ã¥¯¤ÇÀ¤³¦¤¬ÍÉ¤ì¤¿¤È¤¤â¡¢¤½¤·¤ÆÃ¯¤«¤¬¸ÉÆÈ¤ò´¶¤¸¤ë¤È¤¤â¡£
ËÜÆü¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È¡¦¥È¥ì¡¼¥é¡¼¤Ç¤Ï¡¢Î¾ºîÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¶Å½Ì¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢1994¡Á2023Ç¯¤Ë¤«¤±¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤¿Ã¯¤â¤¬ÃÎ¤ë¥·¥ó¥°¥ë³Ú¶Ê¤¬ÌÜÇò²¡¤·¤ÎÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡MV½¸¤Ç¤·¤«¸«¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤¥·¡¼¥ó¤¬ËþºÜ
ÃæÅç¤ß¤æ¤¤ÎMV½¸¤ÎÂè3ÃÆ¤Ï2007¡Á2023Ç¯¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¥·¥ó¥°¥ë¶Ê7ºîÉÊ¤ÎMV¤Ë²Ã¤¨¡¢±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¤ÎÍ½¹ðÊÔ¡¦¥¿¥¤¥È¥ë¥Ð¥Ã¥¯¤Ê¤É¤Îµ®½Å¤ÊÆÃÅµ±ÇÁü¤ò¼ýÏ¿¡£¡ÖÇþ¤Î±´¡×¤Ï´ØÏÂÎ¼´ÆÆÄ¤Ë¤è¤ë±Æ³¨±é½Ð¤Ëµ®½Å¤Ê2014Ç¯¤Î¹ÈÇò²Î¹çÀï²Î¾§¥·¡¼¥ó¤Ç¹½À®¡£
ÃæÅç¤ß¤æ¤½é¤Î¥¢¥Ë¥á±Ç²è¤Î¼çÂê²Î¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¿´²»¡Ê¤·¤ó¤ª¤ó¡Ë¡×¤Ç¤Ï¡¢²¬ÅÄËûÎ¤´ÆÆÄ¤Î´Æ½¤¤Ë¤è¤ë¡Ø¥¢¥ê¥¹¤È¥Æ¥ì¥¹¤Î¤Þ¤Ü¤í¤·¹©¾ì¡Ù¤Î±Ç²èËÜÊÔ±ÇÁü¤Ç²Î¤ÎÀ¤³¦¤òÉ½¸½¡£¤½¤ÎÂ¾¤Î5ºîÉÊ¤ò¼ê³Ý¤±¤¿²§Ä¹Íµ´ÆÆÄ¤Ë¤è¤ë¡Ö¹ÓÌî¤è¤ê¡×¡Ö°¦¤À¤±¤ò»Ä¤»¡×¡Ö°ì´ü°ì²ñ¡×¤Ï³Ú¶Ê¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿¥¢¥Ê¥¶¡¼¡¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼Å¸³«¤¬½¨°ï¡£¤Þ¤ë¤ÇÃ»ÊÔ±Ç²è¤ò´Ñ¤¿¤È¤¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿Æ±»á¤Î¡Ö¶æ¡Ê¤È¤â¡Ë¤Ë¡×¤Ç¤Ï¡¢ÃæÅç¤ß¤æ¤¤Î2023Ç¯¤ÎºÇ¿·¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØÀ¤³¦¤¬°ã¤Ã¤Æ¸«¤¨¤ëÆü¡Ù¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë½Ö´Ö¤ò¼ýÏ¿¡£¤½¤·¤Æ¡Ö²¸ÃÎ¤é¤º¡×¤Ç¤Ï¥Ø¥ê¶õ»£¤Ë¤è¤ëÁÔÂç¤Ê±é½Ð¡£¥Þ¥¸¥Ã¥¯¥¢¥ï¡¼¤Î°ì½Ö¤ò¤È¤é¤¨¤¿Èþ¤·¤¤¶õ¤È¥Ð¥ó¥É¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î±éÁÕ¤Ë¤è¤ëÃæÅç¤ß¤æ¤¤Î²Î¾§¥·¡¼¥ó¤¬°µ´¬¤Ç¤¹¡£
ÆÃÅµ±ÇÁü¤Ë¤Ï¡Ö¶ä¤ÎÎ¶¤ÎÇØ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¡×¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿±Ç²è¡ØDr.¥³¥È¡¼¿ÇÎÅ½ê¡ÙÍ½¹ðÊÔ¡¢¡Ö°ì´ü°ì²ñ¡×¤¬¥Õ¥ë¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿±Ç²è¡Ø¥·¥µㇺ¡ÙÍ½¹ðÊÔ¡¢¤½¤·¤Æ¼çÂê²Î¡ÖÊé¾ð¡×¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø¤ä¤¹¤é¤®¤Î¶¿¡Ù¼çÂê²Î¥¿¥¤¥È¥ë¥Ð¥Ã¥¯¡Ê¥Î¥ó¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡¦¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¡Ë¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤É¤ì¤â¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤µ®½Å¤Ê±ÇÁü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡Ì¾È×¤¬¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼¡õ¹â²»¼ÁCD¤ÇÁÉ¤ë
1994¡Á2000Ç¯¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¥·¥ó¥°¥ë¶Ê¤È¡¢¤½¤Î¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¶ÊÁ´14¶Ê¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿¡ØSingles 2000¡Ù¤¬¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼À¥Èø°ì»°´Æ½¤¤Î¤â¤È¡¢LA¤ÎÌ¾¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¡¢¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¥ó¡¦¥Þ¡¼¥«¥Ã¥»¥ó¤Ë¤è¤ëºÇ¿·¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼¤ÇÁÉ¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÖÃÏ¾å¤ÎÀ±¡×¡Ö¶õ¤È·¯¤Î¤¢¤¤¤À¤Ë¡×¡ÖÎ¹¿Í¤Î¤¦¤¿¡×¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥È¡ª¡×¡ÖÌ¿¤ÎÊÌÌ¾¡×¡Ö¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¡¦¥Æ¡¼¥ë¥é¥¤¥È¡×¡Ö»å¡×¤Ê¤É¡¢¤Þ¤µ¤ËÃ¯¤â¤¬ÃÎ¤ë»þÂå¤Î¶õµ¤¤òÂª¤¨¤¿Ì¾¶Ê¤Î¿ô¡¹¤¬ÊÂ¤Ó¤Þ¤¹¡£
2002Ç¯¤ÎÈ¯Çä¤«¤é¸½ºß¤Þ¤ÇÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤Ë°¦¤µ¤ìÂ³¤±¡¢17Ç¯¸å¤È¤Ê¤ë2019Ç¯¤Ë¥ß¥ê¥ª¥ó¥»¥é¡¼¤òµÏ¿¤·¤¿Ì¾È×Ãæ¤ÎÌ¾È×¡£º£²ó¤ÎLA¤Îµð¾¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Ë¤è¤ë¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÃæÅç¤ß¤æ¤¤Î²ÎÀ¼¤ÎÁ¡ºÙ¤Êµ¡Èù¤ò¤è¤ê´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤è¤êË¤«¤Ê²»Áü¤Ø¤È¾º²Ú¡£¤½¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¤òBlu-spec CD2¤Ë¼ýÏ¿¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸Â¤ê¤Ê¤¯¥Þ¥¹¥¿¡¼²»¸»¤òÃé¼Â¤ËºÆ¸½¤·¤¿Á´14¶Ê¤Î²»¸»¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬½ÐÍè¤ë1Ëç¡£»þÂå¤È¤È¤â¤ËÀ¸¤Þ¤ì¡¢¤½¤Î»þÂå¤òÀ¸¤¤Æ¤¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ë´ó¤êÅº¤¦Ì¾¶Ê¤¿¤Á¤ò¿´¤«¤é´®Ç½¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¡½é¤ÎÇÛ¿®¥·¥ó¥°¥ë¡Ö°ì¼ù¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹
ÃæÅç¤ß¤æ¤½é¤ÎÇÛ¿®¥·¥ó¥°¥ë¡ÊDL¤Î¤ß¡Ë¡Ö°ì¼ù¡×¤¬¡¢11·î30Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥È¡£Æ±¶Ê¤ÏÇÐÍ¥¤ÎÈøÌî¿¿Àé»Ò¡¢Æ£¸¶µ¨Àá¤¬W¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëNHK BSÆÃ½¸¥É¥é¥Þ¡Ø¤Þ¤°¤À¤é²°¤Î¥Þ¥ê¥¢¡Ù¤Î¼çÂê²Î¤Ç¤¹¡£ËÜÈÖÁÈ¤Ï¡¢2025Ç¯3·î¤ËNHK BS4K¤Ç½éÊüÁ÷¡¢¤½¤·¤Æ11·î29Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¤ÏÁ°ÊÔ¡¢12·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¤Ï¸åÊÔ¤¬NHK¡¡BS¤ÇÊüÁ÷Í½Äê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡¡ØÃæÅç¤ß¤æ¤ ·à¾ìÈÇ LIVE¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó2¡ÙÁ´¹ñ¸ø³«¡ª
¤µ¤é¤Ë¡¢2026Ç¯1·î2Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¡ØÃæÅç¤ß¤æ¤ ·à¾ìÈÇ LIVE¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó2¡Ù¤¬Á´¹ñ¸ø³«·èÄê¡£2022¡Á2024Ç¯¤Ë·à¾ì¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡ØÃæÅç¤ß¤æ¤ ·à¾ìÈÇ ¥é¥¤¥ô¡¦¥Ò¥¹¥È¥ê¡¼ 2007-2016 ²ÎÎ¹¡Á±ï²ñ¡Á°ì²ñ¡Ù¡Ê2022Ç¯1·î¸ø³«¡Ë¡¢¡ØÃæÅç¤ß¤æ¤ ·à¾ìÈÇ ¥é¥¤¥ô¡¦¥Ò¥¹¥È¥ê¡¼2¡Ù¡Ê2022Ç¯12·î¸ø³«¡Ë¡¢¡ØÃæÅç¤ß¤æ¤¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡Ö²Î²ñVOL.1¡×·à¾ìÈÇ¡Ù¡Ê2024Ç¯12·î¸ø³«¡Ë¤Î·à¾ìÈÇ3ºîÉÊ¤ò°ìµó¾å±Ç¤·¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ½ç¼¡È¯É½Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¡ØTHE FILM of Nakajima Miyuki ¶¡Ù
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯12·î17Æü¡Ê¿å¡Ë
»ÅÍÍ¡§Blu-ray¡¢DVD
Á´7±ÇÁü ¡Ü ÆÃÅµ±ÇÁü3
²Á³Ê¡§5,500±ß¡ÊBlu-ray/ÀÇ¹þ¡Ë¡¢4,950±ß¡ÊDVD/ÀÇ¹þ¡Ë
¡ØSingles 2000¡Ù¡Ú¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼¡¦Blu-spec CD2¡Û
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯12·î17Æü¡Ê¿å¡Ë
»ÅÍÍ¡§Blu-spec CD2
Á´14¶Ê
²Á³Ê¡§3,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¡¥ê¥ê¡¼¥¹µÇ°¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ¡ª
ÃæÅç¤ß¤æ¤¤Î²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦À¥Èø°ì»°¤È²»³ÚÉ¾ÏÀ²È¡¦ÅÄ²È½¨¼ù¤Ë¤è¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÂÐÃÌ¡Ê¥È¡¼¥¯¡õ¥µ¥¤¥ó²ñ¡Ë¤ò³«ºÅ¡£ÃæÅç¤ß¤æ¤¤Î¿·Éè2ºîÉÊ¡Ê±ÇÁüºîÉÊ¡ØTHE FILM of Nakajima Miyuki ¶¡Ù¡¢CD¡ØSingles 2000¡Ú¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼¡õBlu-spec CD2¡Û¡Ù¡Ë¤È¡¢²»³ÚÉ¾ÏÀ²È¡¦ÅÄ²È½¨¼ù¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤ë¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖJ-POP LEGEND CAFE¡×¤¬½ñÀÒ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ø¡ÖJ-POP LEGEND CAFE¡×ARTIST selection Vol.1 ÃæÅç¤ß¤æ¤¡Ù¡Ê2025Ç¯12·î12ÆüÈ¯Çä¡Ë¤ÎÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¤¿ÆÃÊÌ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥ê¥ê¡¼¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
ÃæÅç¤ß¤æ¤´ØÏ¢¾¦ÉÊ¥ê¥ê¡¼¥¹µÇ°
²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦À¥Èø°ì»°¤È²»³ÚÉ¾ÏÀ²È¡¦ÅÄ²È½¨¼ù¤Ë¤è¤ë
¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÂÐÃÌ¡Ê¥È¡¼¥¯¡õ¥µ¥¤¥ó²ñ¡Ë
¼Â»ÜÆü¡§2026Ç¯1·î10Æü(ÅÚ)
³«ºÅ»þ´Ö¡§19¡§30¥¹¥¿¡¼¥È/½¸¹ç»þ´Ö19¡§15
³«ºÅÅ¹ÊÞ¡§¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É¿·½É9F¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Ú¡¼¥¹
¥ê¥ê¡¼¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¥Ú¡¼¥¸¡§https://www.yamahamusic.co.jp/s/ymc/news/detail/1601 https://www.yamahamusic.co.jp/s/ymc/news/detail/1601