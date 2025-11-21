阪神は２１日、都内でドラフト１位の創価大・立石正広内野手と契約金１億円プラス出来高５０００万円、年俸１６００万円で仮契約を結んだ（金額は推定）。世代ナンバーワン野手とも評される右の大型スラッガーは「２ケタ本塁打を目指して頑張りたい」と力を込めた。

身長１８０センチ、８６キロの恵まれた体格を持ち、大学リーグ戦では通算１５本塁打。今春のリーグ戦では５本塁打、１６打点の２冠でＭＶＰに輝いた。

大学生活は残り約４か月。「（今は）時間がしっかりあるので、その時間を効率よく使えれば、自分のためになる。自分の成長につながるように時間を使っていきたい」。走攻守そろった中軸候補が、満を持してプロの世界へ飛び込む。

◆立石 正広（たていし・まさひろ）２００３年１１月１日、山口・防府市生まれ。２２歳。高川学園３年夏の甲子園１回戦・小松大谷戦でバックスクリーン弾。創価大３年秋の明治神宮大会は１大会最多１０安打で準優勝。４年春は１２試合で５本塁打、１６打点の２冠でＭＶＰ。リーグ戦通算１５本塁打。３、４年時に大学日本代表。５０メートル６秒０。１８０センチ、８６キロ。右投右打。