£Ó£Ô£Á£Ò£Ô£Ï¡¡£Å£Î£Ô£Å£Ò£Ô£Á£É£Î£Í£Å£Î£Ô¡¢£ô£é£í£å£ì£å£ó£ú¼ÄÄÍÂçµ±¤ÎÉÔÅ¬ÀÚÈ¯¸À¤ò¼Õºá¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤â
¡¡£Ó£Ô£Á£Ò£Ô£Ï¡¡£Å£Î£Ô£Å£Ò£Ô£Á£É£Î£Í£Å£Î£Ô¤Ë½êÂ°¤¹¤ë£¸¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡Ö£ô£é£í£å£ì£å£ó£ú¡×¤Î¼ÄÄÍÂçµ±¤¬£±£¸ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¤á¤¶¤Þ¤·¥Æ¥ì¥Ó¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¡¦Á°£´»þ£µ£µÊ¬¡Ë¤Ç¤ÎÈ¯¸À¤¬¡ÖÉÔÅ¬ÀÚ¡×¤È±ê¾å¤·¤¿·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ£²£±Æü¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Æ±¼Ò¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¼Õºá¤·¤¿¡£
¡¡¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤ÎÄ¾É®½ðÌ¾¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¤³¤ÎÅÙ¤Ï¡¢ÈÖÁÈ½Ð±é»þ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤è¤ëÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê¸ÀÆ°¤Ë¤è¤ê¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤ËÉÔ²÷¤Ê»×¤¤¤ò¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¡¢¿´¤è¤ê¤ªÏÍ¡Ê¤ï¡Ë¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¡£¡Öº£²ó¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¸Ä¿Í¤ÎÌäÂê¤È¤·¤Æ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢£ô£é£í£å£ì£å£ó£ú¤È¤·¤Æ¤Î¤³¤È¤ÈÂª¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸Ä¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¯£¸¿Í¤ÎÀÕÇ¤¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖÉÔÍÑ°Õ¤«¤Ä¥â¥é¥ë¤ËÈ¿¤·¤¿È¯¸À¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¡¢¤½¤·¤ÆÉ½¸½¤¹¤ë¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î¼«³Ð¤Ë·ç¤±¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¡¢Åö¿Í¤Ï¤â¤È¤è¤ê¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¿¼¤¯È¿¾Ê¤·¡¢¿¿Ùõ¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤â¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤òµ¯¤³¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¸ß¤¤¤ËÎ§¤·¹ç¤¤¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¤¢¤ë¤Ù¤»Ñ¤È¤Ï²¿¤«¤ò·ÑÂ³Åª¤ËÏÃ¤·¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢Æü¡¹¤Î¸ÀÆ°¤ò¸«¤Ä¤á¹ÔÆ°¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È²þÁ±ºö¤òÉ½ÌÀ¡£¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤âÈÖÁÈ¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¡Ö¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤´°Õ¸«¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£»ëÄ°¼Ô¤Î³§ÍÍ¤ËÉÔ²÷¤Ê»×¤¤¤ò¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£º£¸å¤È¤â°Â¿´¤·¤Æ¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤ëÈÖÁÈ¤Å¤¯¤ê¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£