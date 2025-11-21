JAXAÃÞÇÈÆÃÊÌ¸ø³«¤Ç¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ö¥Ç¥£¡¼¥×¤Ê±§Ãè¤ò¤Ä¤Þ¤ß¤°¤¤¡×¤ò¸ø³«¼ýÏ¿¡¡11·î23Æü¿¼Ìë¥ª¥ó¥¨¥¢
2025Ç¯11·î8Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖJAXAÃÞÇÈ±§Ãè¥»¥ó¥¿¡¼ÆÃÊÌ¸ø³«2025¡×¤Ç¡¢¥é¥¸¥ªÆüËÜ¤Î±§ÃèÈÖÁÈ¡Ø¥Ç¥£¡¼¥×¤Ê±§Ãè¤ò¤Ä¤Þ¤ß¤°¤¤¡¡¿¼Ìë¤Ëºé¤¤¤¿²Ö¤¬¼Â¤ò·ë¤Ó¤Þ¤·¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡Ù¤Î¸ø³«¼ýÏ¿¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃÊÌ¸ø³«¤Î²ñ¾ì¤Ç¸ò¤ï¤µ¤ì¤¿¡È¥Ç¥£¡¼¥×¤Ê±§Ãè¥È¡¼¥¯¡É¤ÎÌÏÍÍ¤¬¡¢ÆÃÊÌÈÖÁÈ¤È¤·¤Æ¡¢11·î23Æü¡ÊÆü¡Ë¿¼Ìë25»þ30Ê¬¡Ê¢¨24Æü1»þ30Ê¬¡Ë¤«¤é¥é¥¸¥ªÆüËÜ¤Ç¥ª¥ó¥¨¥¢¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ÆÃÊÌ¸ø³«¤Î²ñ¾ì¤Ç¡È¥Ç¥£¡¼¥×¤Ê±§Ãè¥È¡¼¥¯¡É¤ò¼ýÏ¿
¸ø³«¼ýÏ¿¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢JAXAÃÞÇÈ±§Ãè¥»¥ó¥¿¡¼Æâ¤ÎS-6¸¦µæ³«È¯Åï¡£ÆÃÊÌ¸ø³«¤Î°ì³Ñ¤ËÀß¤±¤é¤ì¤¿²ñ¾ì¤Ë¤Ï¡¢±§Ãè³«È¯¤äºÇÀèÃ¼¸¦µæ¤Ë´Ø¿´¤ò´ó¤»¤ëÍè¾ì¼Ô¤¬¼¡¡¹¤ÈÂ¤ò±¿¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¿Æ»ÒÏ¢¤ì¤ä³ØÀ¸¡¢±§Ãè¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬ÀÊ¤òËä¤á¡¢ÉáÃÊ¤Ï¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÎÃæ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥é¥¸¥ª¼ýÏ¿¤ÎÍÍ»Ò¤ò¡¢Â©¤ò¤Î¤à¤è¤¦¤ÊÌÌ»ý¤Á¤Ç¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
JAXA¿¦°÷¤¿¤Á¤¬¡¢¸¦µæÆâÍÆ¤ä¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎÎ¢Â¦¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö¤³¤ì¤«¤é±§Ãè¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¡×¤Þ¤Ç¡¢Íè¾ì¼Ô¤ÎÁ°¤ÇÇ®¤¯¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢ÆÃÊÌ¸ø³«¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¡£±§Ãè³«È¯¤Î¸½¾ì¤È¥ê¥¹¥Ê¡¼¤ò¤Ä¤Ê¤°¡È¥Ç¥£¡¼¥×¤Ê¥È¡¼¥¯¡É¤¬¡¢JAXAÃÞÇÈ±§Ãè¥»¥ó¥¿¡¼ÆÃÊÌ¸ø³«¤Î²ñ¾ì¤Ç¼ýÏ¿¤µ¤ì¡¢¤½¤ÎÊ·°Ïµ¤¤´¤ÈÅÅÇÈ¤Ë¾è¤Ã¤ÆÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡¢JAXAÃÞÇÈ±§Ãè¥»¥ó¥¿¡¼ÆÃÊÌ¸ø³«¤Ç¤â¡È¤Û¤Ü»Ë¾å½é¡È¤Î»î¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥Ç¥£¡¼¥×¤Ê±§Ãè¤ò¤Ä¤Þ¤ß¤°¤¤¡×¤È¤Ï
¡Ø¥Ç¥£¡¼¥×¤Ê±§Ãè¤ò¤Ä¤Þ¤ß¤°¤¤¡Ù¤Ï¡¢¥é¥¸¥ªÆüËÜ¤ÈJAXA¤ÎÁ´ÌÌ¶¨ÎÏ¤Î¤â¤È¡¢Æü¡¹±§Ãè¤ò»Å»ö¤È¤·¡¢±§Ãè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¡¢¸¦µæ¤·¡¢³«È¯¤ËË×Æ¬¤·¤Æ¤¤¤ë¡È±§ÃèÂç¹¥¤¿Í´Ö¡É¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë±§Ãè¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¤Ç¤¹¡£
2015Ç¯¤Î½é²óÆÃÈÖ¡Ø¥Ç¥£¡¼¥×¤Ê±§Ãè¤ò¤Ä¤Þ¤ß¤°¤¤¡Ù¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢2019Ç¯¤Î¡Ø¥Ç¥£¡¼¥×¤Ê±§Ãè¤ò¤Ä¤Þ¤ß¤°¤¤¡¡¥Õ¥ë¡¦¥Á¥ã¡¼¥¸¡ª¡Ù¡¢2023Ç¯¤Î¡Ø¥Ç¥£¡¼¥×¤Ê±§Ãè¤ò¤Ä¤Þ¤ß¤°¤¤¡¡¥¹¥¦¥£¥ó¥°¡¦¥Ð¥¤¡ª¡Ù¤È¡¢ÀáÌÜ¤´¤È¤Ë¡È¥Ç¥£¡¼¥×¤Ê±§Ãè¤ÎÏÃ¡É¤ò¥ê¥¹¥Ê¡¼¤ËÆÏ¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
½é²óÊüÁ÷¤«¤é10Ç¯¤È¤Ê¤ë2025Ç¯¤ÎÆÃÊÌÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÈÖÁÈ¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¿¥È¥Ô¥Ã¥¯¤Î¡Ö¤½¤Î¸å¡×¤òÃæ¿´¤Ë¡¢±§Ãè³«È¯¤Î¸½ºßÃÏ¤ä¡¢¸¦µæ¼Ô¡¦µ»½Ñ¼Ô¤¿¤Á¤Î¿·¤¿¤Ê¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¬¸ì¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
11·î23Æü¿¼Ìë¡¢¡Ö¿¼Ìë¤Ëºé¤¤¤¿²Ö¤¬¼Â¤ò·ë¤Ó¤Þ¤·¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡×ÊüÁ÷¡ª
º£²óÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëÆÃÊÌÈÖÁÈ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡¢¡Ø¥Ç¥£¡¼¥×¤Ê±§Ãè¤ò¤Ä¤Þ¤ß¤°¤¤¡¡¿¼Ìë¤Ëºé¤¤¤¿²Ö¤¬¼Â¤ò·ë¤Ó¤Þ¤·¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡Ù¡£
ÊüÁ÷¤Ï2025Ç¯11·î23Æü¡ÊÆü¡Ë¿¼Ìë25»þ30Ê¬¡Á26»þ45Ê¬¡Ê75Ê¬ÈÖÁÈÍ½Äê¡Ë¡£¿¼ÌëÂÓ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¤æ¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿»þ´Ö¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢JAXA¤ÇÆ¯¤¯¿Í¤¿¤Á¤¬±§Ãè¤Ø¤Î»×¤¤¤ä¾Íè¤ÎÌ´¤ò¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢ÈÖÁÈ¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¡ÈA·Ï¡¦B·Ï¡É¥³¥ó¥Ó¤Ç¤¹¡£
A·Ï¡§Æ£Ê¿ ¹Ì°ì¤µ¤ó¡ÊJAXA ¿·»ö¶ÈÂ¥¿ÊÉô »ö¶È³«È¯¥°¥ë¡¼¥×¡ËB·Ï¡§È«Ãæ Î¶ÂÀ¤µ¤ó¡ÊJAXA ¸¦µæ³«È¯ÉôÌç ÂèÆó¸¦µæ¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ë
¤µ¤é¤Ë¡¢JAXA¿¦°÷¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÊüÁ÷¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿¡È¥Ç¥£¡¼¥×¤ÊÏÃ¡É¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¿ÊÅ¸¤·¤¿¤Î¤«¤â¤¿¤Ã¤×¤ê¤È¸ì¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
ÆÃÊÌ¸ø³«¤Î²ñ¾ì¤Çºé¤¤¤¿¡Ö¥Ç¥£¡¼¥×¤Ê±§Ãè¥È¡¼¥¯¤Î²Ö¡×¤¬¡¢ÅÅÇÈ¤òÄÌ¤¸¤ÆÂ¿¤¯¤Î¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Ë¡È¼Â¡É¤È¤·¤ÆÆÏ¤¯°ìÌë¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¸ø³«Ï¿²»¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ëÆâÍÆ
¢£1¡§¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£A·Ï¡§Æ£Ê¿¹Ì°ì
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£B·Ï¡§È«ÃæÎ¶ÂÀ
¢£2¡§±§Ãè¡¢¥Ç¥£¡¼¥×&¥Ç¥£¡¼¥×¡Öµ¡¹½µ»½Ñ¡×
¸¦µæ³«È¯ÉôÌç¸¦µæÀïÎ¬Éô¡¡ÌøÀ¥·Ã°ì
¢££³¡§±§Ãè¡¢¥Ç¥£¡¼¥×&¥Ç¥£¡¼¥×¡Ö±§ÃèÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ¥·¥¹¥Æ¥à¡ÊSSPS¡Ë¡×
¸¦µæ³«È¯ÉôÌçSSPS¸¦µæ¥Á¡¼¥à¡¡¾åÅÚ°æÂç½õ
¢££´¡§±§Ãè¡¢¥Ç¥£¡¼¥×&¥Ç¥£¡¼¥×¡Ö¥Ç¥Ö¥ê½üµîµ»½Ñ¡×
¸¦µæ³«È¯ÉôÌçCRD£²¥Õ¥§¡¼¥º¶¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Á¡¼¥à¡¡»³¸µÆ©
¢££µ¡§±§Ãè¡¢¥Ç¥£¡¼¥×&¥Ç¥£¡¼¥×¡ÖÇ®À©¸æµ»½Ñ¡×
¸¦µæ³«È¯ÉôÌçÂèÆó¸¦µæ¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¡È«ÃæÎ¶ÂÀ
¢££¶¡§¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£A·Ï¡§Æ£Ê¿¹Ì°ì
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£B·Ï¡§È«ÃæÎ¶ÂÀ
ÈÖÁÈ¾ðÊó
¡Ø¥Ç¥£¡¼¥×¤Ê±§Ãè¤ò¤Ä¤Þ¤ß¤°¤¤¡¡¿¼Ìë¤Ëºé¤¤¤¿²Ö¤¬¼Â¤ò·ë¤Ó¤Þ¤·¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡Ù
ÊüÁ÷¶É¡§¥é¥¸¥ªÆüËÜ¡ÊAM1422kHz¡ËÊüÁ÷Æü»þ¡§2025Ç¯11·î23Æü¡ÊÆü¡Ë25:30¡Á26:45¡Ê75Ê¬ÈÖÁÈ¡Ë¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§
A·Ï¡§Æ£Ê¿ ¹Ì°ì¡ÊJAXA ¿·»ö¶ÈÂ¥¿ÊÉô »ö¶È³«È¯¥°¥ë¡¼¥×¡Ë
B·Ï¡§È«Ãæ Î¶ÂÀ¡ÊJAXA ¸¦µæ³«È¯ÉôÌç ÂèÆó¸¦µæ¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ë¥²¥¹¥È¡§JAXA¿¦°÷¡ÊÍ½Äê¡ËÆÃÈÖÄó¶¡¡§ÆüËÜÅÅÇÈ¹©¶È¡¢²ÈÄí¶µ»Õ¥¢¥ë¥Õ¥¡¡¦¥Í¥¯¥µ¥¹
¤Ê¤ª¡¢ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢Â¾¤Ç¤Ï¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£À§Èó¡¢ÊüÁ÷¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ±þÊç¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¢¨ËÜÈÖÁÈ¤Ï¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥é¥¸¥ª¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Öradiko¡×¤Ë¤Æ¡¢ÈÖÁÈ½ªÎ»¸å1½µ´Ö¤Ï¤ªÄ°¤¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¡Ê¥Ç¥£¡¼¥×¤Ê±§Ãè¤ò¤Ä¤Þ¤ß¤°¤¤¡¡¿¼Ìë¤Ëºé¤¤¤¿²Ö¤¬¼Â¤ò·ë¤Ó¤Þ¤·¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë | ¥é¥¸¥ªÆüËÜ | 2025/11/23/Æü 25:30-26:45¡Ë
¢¨ÊüÁ÷Æü»þ¡¦ÆâÍÆ¤ÏÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤ÎÊüÁ÷¾ðÊó¤äÄ°¼èÊýË¡¤Ï¡¢¥é¥¸¥ªÆüËÜ¸ø¼°¥µ¥¤¥ÈÅù¤Ç¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
