¾®ÎÓÌ´²Ì¤¬¥·¡¼¥É¸¢ÁÓ¼º¡Ö¤Þ¤¿Ìá¤Ã¤Æ¤¤¿¤¤¡×¡¡ºÂ¹ü¿À·ÐÄË¤Ê¤É¤Ë¶ì¤·¤à¤â¡ÄºÇ½ª£Ñ£Ô¤ËÄ©Àï¤Ø
¢¡½÷»Ò¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼¡¡Âç²¦À½»æ¥¨¥ê¥¨¡¼¥ë¥ì¥Ç¥£¥¹¡¡Âè£²Æü¡Ê£²£±Æü¡¢°¦É²¡¦¥¨¥ê¥¨¡¼¥ë£Ç£Ã¡á£¶£µ£¹£µ¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼£·£±¡Ë
¡¡¥×¥í£´Ç¯ÌÜ¤Î¾®ÎÓÌ´²Ì¡Ê¥è¥³¥Ï¥Þ¥¿¥¤¥ä¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ë¤Ï£·£µ¤ÈÊø¤·¡¢ÄÌ»»£¶¥ª¡¼¥Ð¡¼¤Î£·£¸°Ì¤ÇÍ½ÁªÍî¤Á¤·¤¿¡£¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥é¥ó¥¯¤ÏÁ°½µ»þÅÀ¤Ç£¶£·°Ì¤ËÄÀ¤ß¡¢ºòÇ¯½é¤á¤Æ¼ê¤Ë¤·¤¿¥·¡¼¥É¸¢¤òÁÓ¼º¤·¤¿¡£
¡¡¾®ÎÓ¤Ïº£²ÆÁ°¤«¤éºÂ¹ü¿À·ÐÄË¤È¼ê¼óÄË¤òÊú¤¨¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ÎÈôµ÷Î¥¤¬£³£°¥ä¡¼¥É¶á¤¯Íî¤Á¤ë¤Ê¤É¶ì¤·¤ß¡¢¡ÖµîÇ¯¤ÈÁ´¤¯°ã¤¦¥¹¥¤¥ó¥°¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÇº¤Þ¤µ¤ì¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¤â¤¦½ª¤ï¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ê£±£²·î¤Î¡Ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë£Ñ£Ô¤Ë¸þ¤±¤Æ¤¤¤í¤¤¤íÄ´À°¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿¤³¤³¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¤¤¡×¤ÈÁ°¤ò¸þ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¤Û¤«¡¢ÉÈÅÄ¤ß¤ÊÈþ¡Ê¥æ¥¢¥µ¾¦»ö¡Ë¡¢¿¹ÅÄÍÚ¡Ê¥Õ¥ê¡¼¡Ë¡¢Àî´ß»Ë²Ì¡Ê²Ã²ìÅÅ»Ò¡Ë¡¢µÈËÜ¤Ò¤«¤ë¡Ê¥Þ¥¤¥Ê¥Ó¡Ë¡¢±±°æÎï¹á¡Ê¥×¥é¥¹¥¢¥ë¥Õ¥¡¡¦¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡Ë¡¢¤µ¤µ¤¤·¤ç¤¦¤³¡ÊÆüËÜ¿¨ÇÞ¡Ë¤é¤¬¤½¤ì¤¾¤ìÍ½ÁªÍî¤Á¤·¡¢¥·¡¼¥É¤òÁÓ¼º¤·¤¿¡£