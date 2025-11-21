新商品も対象！「たまごっちパラダイス」の抽選販売が11月22日＆23日に開催《バンダイナムコ Cross Store》

好評につき品薄状態となっている新しいたまごっち「Tamagotchi Paradise（たまごっちパラダイス）」（2025年7月発売）をゲットするチャンスです。

バンダイナムコグループ各社の展開する商品やキャラクターなどがそろう「バンダイナムコ Cross Store」は2025年9月7日以降、毎週日曜日に"抽選販売"を実施しています。

次回の抽選販売日は、11月22日（土）＆23日（日）です。今回は、新商品の発売日である"土曜日"にも実施されますよ。

新発売の「もり」と「限定デザイン」も対象

バンダイナムコ Cross Storeの抽選販売日は基本的に"日曜日"ですが、11月22日（土）は「たまごっちパラダイス」の新商品発売日であり、今週は2日間連続で実施されます。

また、通常は「Pink Land「Blue Water」「Purple Sky」の3種が抽選の対象ですが、今回は新発売の「Jade Forest」と「Purple Sky 竹下☆ぱらだいす＆しなこスペシャルセット」を含めた5種が抽選の対象となっています。

11月22日発売の「Jade Forest」は新たにみつかった「もり」フィールドを含め、「りく」「みず」の3つのフィールで遊べます。「もり」フィールドでは、15種以上の新しいたまごっちに会えるそうですよ。すでに発売されている3種を持っている人も楽しめます。

同日発売の「Purple Sky 竹下☆ぱらだいす＆しなこスペシャルセット」は、限定のキラキラデザインで、特別研究員の竹下☆ぱらだいす＆しなことお揃いのネックストラップと特別な育成ガイドが付いています。遊びの内容は「Purple Sky」と同じプログラムです。

抽選販売は、「たまごっちのおみせ」があるバンダイナムコ Cross Store 各店で実施されます。首都圏では池袋、渋谷、横浜などにあります。沖縄店は対象外です。

当日、開店15分後までに来店した人に、抽選券を1枚配布します。先着順ではありません。

引いた抽選券が"当選券"であった場合、商品を購入できます。当選番号順にレジに案内されます。そのため、希望のデザインが残っていない場合もあります。

抽選券、当選券は当日限り有効です。抽選には6歳以上の人が参加できます。

（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）