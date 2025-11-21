£Î£Ù»Ô¾ì ¤³¤Î¸å¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È
21:30
¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥ºÊÆNYÏ¢¶äÁíºÛ¡¢¥Á¥êÃæ¶ä¼çºÅ²ñµÄ½ÐÀÊ¡Ê¼Áµ¿±þÅú¤¢¤ê¡Ë
21:40
¥·¥å¥ìー¥²¥ë¡¦¥¹¥¤¥¹Ãæ¶äÁíºÛ¡¢¥Þ¥¯¥í·ÐºÑ¸¦µæ²ñµÄ½ÐÀÊ
22:00
¥³¥ê¥ó¥ºÊÆ¥Ü¥¹¥È¥óÏ¢¶äÁíºÛ¡¢CNBC½Ð±é
¥Êー¥²¥ëÆÈÏ¢¶äÁíºÛ¡¢²¤½£¶ä¹Ô²ñµÄ½ÐÀÊ
22:30
¥«¥Ê¥À¾®ÇäÇä¾å¹â¡Ê9·î¡Ë
Í½ÁÛ¡¡-0.6%¡¡Á°²ó¡¡1.0%¡ÊÁ°·îÈæ)
Í½ÁÛ¡¡-0.4%¡¡Á°²ó¡¡0.7%¡Ê¥³¥¢¡¦Á°·îÈæ)
¥ß¥é¥óÊÆFRBÍý»ö¡¢¥Ö¥ëー¥à¥Ðー¥°TV½Ð±é
¥ÐーÊÆFRBÍý»ö¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È³«²ñ°§»¢¡Ê¼Áµ¿±þÅú¤Ê¤·¡Ë
22:45
¥¸¥§¥Õ¥¡ー¥½¥óÊÆFRBÉûµÄÄ¹¡¢¶âÍ»°ÂÄê²ñµÄ½ÐÀÊ¡Ê¼Áµ¿±þÅú¤¢¤ê¡Ë
23:00
¥íー¥¬¥óÊÆ¥À¥é¥¹Ï¢¶äÁíºÛ¡¢¥¹¥¤¥¹Ãæ¶ä¼çºÅ²ñµÄ½ÐÀÊ
23:30
¥ªー¥¹¥È¥ê¥¢Ãæ¶äÁíºÛ¡¢¥¨¥¹¥È¥Ë¥¢Ãæ¶äÁíºÛ¡¢²¤½£·ÐºÑ²ñµÄ½ÐÀÊ
23:45
ÊÆPMI¡Ê¹ØÇãÃ´Åö¼Ô·Êµ¤»Ø¿ô¡¦Â®ÊóÃÍ¡Ë¡Ê11·î¡Ë
Í½ÁÛ¡¡52.1¡¡Á°²ó¡¡52.5¡ÊÀ½Â¤¶ÈPMI¡¦Â®ÊóÃÍ)
Í½ÁÛ¡¡54.5¡¡Á°²ó¡¡54.8¡ÊÈóÀ½Â¤¶ÈPMI¡¦Â®ÊóÃÍ)¡¡
Í½ÁÛ¡¡54.4¡¡Á°²ó¡¡54.6¡Ê¥³¥ó¥Ý¥¸¥Ã¥ÈPMI¡¦Â®ÊóÃÍ)
22Æü
00:00
ÊÆ¥ß¥·¥¬¥óÂç³Ø¾ÃÈñ¼Ô¿®Íê´¶»Ø¿ô¡Ê³ÎÊóÃÍ¡Ë¡Ê11·î¡Ë
Í½ÁÛ¡¡50.3¡¡Á°²ó¡¡50.3¡Ê¥ß¥·¥¬¥óÂç³Ø¾ÃÈñ¼Ô¿®Íê´¶»Ø¿ô)
0:40
¥Ô¥ë±ÑÃæ¶ä¥Áー¥Õ¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥È¡¢Æ¤ÏÀ²ñ½ÐÀÊ
G20¼óÇ¾²ñµÄ¡ÊÆî¥¢¥Õ¥ê¥«¡¢23Æü¤Þ¤Ç¡Ë
22Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¥é¥¬¥ë¥ÉECBÁíºÛ¡¢²ñ¹ç¡Ö¶âÍ»À¯ºö¤ÎÌ¤Íè¡×½ÐÀÊ
¥·¥å¥ìー¥²¥ë¡¦¥¹¥¤¥¹Ãæ¶äÁíºÛ¡¢¹Ö±é
¢¨ÊÆÀ¯ÉÜµ¡´ØºÆ³«¤ËÈ¼¤¤ÊÆ·ÐºÑÅý·×¤ÎÈ¯É½¤¬ÊÑ¹¹¡¢ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨Í½Äê¤ÏÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
