¡ÚÅß¤ÎÉ÷Êª»í¡Û¡É¤ª¤Þ¤Á¡É¤Î¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¤¬ÅÀÅô 17ËüµåÄ¶¤ÎÌÀ¤«¤ê¤¬Åß¤Î³¹¤òºÌ¤ë¡ÊÀÅ²¬»Ô¡Ë
ÀÅ²¬»Ô¤ÎÃæ¿´³¹¤Ë¤¢¤ëÀÄÍÕ¥·¥ó¥Ü¥ë¥íー¥É¤Ç21Æü¡¢¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¤ÎÅÀÅô¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢½¸¤Þ¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤¬Åß¤ÎË¬¤ì¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ËèÇ¯¹±Îã¡¢ÀÅ²¬¤ÎÅß¤ÎÉ÷Êª»í¤È¤Ê¤Ã¤¿¡È¤ª¤Þ¤Á¡É¤òºÌ¤ë¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¡£
2025Ç¯¤ÏÌó17Ëü4000µå¤ÎÌÀ¤«¤ê¤¬¡¢500¥áー¥È¥ë¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æµ±¤¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯¤Î¥Æー¥Þ¤Ï¡Ö¤ª¤Þ¤Á¥Ïー¥È¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¡×¡£
¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢2026Ç¯2·î15Æü¤Þ¤ÇÅÀÅô¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
