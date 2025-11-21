11月21日（金）放送の『沸騰ワード10』は、“コスパ旅”好きの松本まりかのハンガリーとスロバキアへの旅に密着した。



これまで格安チケットで世界18ヶ国を巡ってきたという松本。行き先は、温泉に美食、世界遺産が多く存在するハンガリー。ヨーロッパのほぼ中央に位置し、「ヨーロッパの宝石箱」と呼ばれる国だ。



自国通貨・フォリントゆえ、物価は周辺ユーロ圏の約5分の1。たとえば、ミネラルウォーターは25円（1フォリント=0.4円換算）。ハンガリーの各地を巡り、旅の途中にはスロバキアにも移動。3泊5日で軍資金7万円のコスパ旅に挑戦！





ブダペスト中央市場で“ハンガリーの定番”を体験最初の目的地は首都・ブダペストの中央市場。食材から、伝統的なカロチャ刺繍まで、衣食住なんでもそろう。ハンガリー名物パプリカもたくさん。ハンガリーは世界有数のパプリカ産地で、甘口から辛口まで100種類以上が並ぶ。旅の記念すべき1食目は、「パプリカチキン」（1人946円）。パプリカパウダーとサワークリームでチキンを煮込む伝統料理。ピリ辛でコクのある定番料理だ。続いて「ラーンゴシュ」（2636円）も。油で揚げたカリカリ＆もちもちの生地に、チーズや野菜を好みでトッピング。市場ならではの活気を楽しんだ。世界遺産ビューの露天風呂 ルダシュ温泉続いては温泉へ。ハンガリーは温泉大国で、国内に約1300ヶ所の温泉が湧いているそう。移動は路面電車・トラム。どこまで行っても220円、公共交通機関は24時間営業で深夜料金なしというコスパの良さ。ドナウ川のほとりの駅から、長い橋を渡って対岸のルダシュ温泉（2名で1万2320円）へ。水着で入るスタイルで、男女一緒に入れる。いざ、建物へ入ってみると…「テルマエ・ロマエみたいな感じだね」「めちゃくちゃ温かい温水プールみたいな」と松本。ちなみに水深は1.3mと深め。そして、世界遺産を一望できる露天風呂へ。対岸に広がる首都・ブダペストは街全体が世界遺産。ブダペストの街並みを見ながら入る贅沢な露天風呂に、松本は思わず涙。当番組ディレクターと2人で30分、温泉を満喫した。食べられる国宝・マンガリッツァとは!?続いて、松本のお目当てであった食べられる国宝「マンガリッツァ」を食べに行くことに。移動は、世界遺産に登録されているヨーロッパ大陸初の地下鉄・ブダペスト地下鉄１号線。1896年に開通し、今も当時の趣が残っている。やってきたのは、「キラーイ・ハンドレッド」。さっそくお目当ての国宝をオーダー。マンガリッツァとはハンガリー固有種の豚。生育期間は通常の2倍以上。芳醇でとろける脂が特徴だ。一度は絶滅の危機に瀕したため国宝に指定して保護されたが、今なお超貴重な豚肉だという。そんな国宝・マンガリッツァの1皿を頂いた（3872円／1人1946円）。「ドナウの真珠」と呼ばれる夜景ホテルへ行く前に「ドナウの真珠」と呼ばれる夜景へ。目の前に広がるのは、ライトアップされたセーチェーニ鎖橋とブダ城。ブダペストならではの光景に浸り、しばし足を止めた松本と当番組ディレクターの2人。当日予約で5つ星ホテルが72％オフ!?コスパ旅のホテルは当日予約が断然お得。今回は、1894年建築のラグジュアリーホテル「アナンタラ・ニューヨーク・パレス・ブダペスト・ホテル」を72%オフ（1人2万4,982円）で予約することに成功。豪華な内装と広い客室に驚く2人。翌朝は、館内にある世界一美しいカフェと言われる「ニューヨーク・カフェ」へ。約130年前の建物で、詩人や芸術家たちの社交場として知られる名所。生演奏、種類豊富なドリンクに気分が上がる。松本の朝ご飯は「ハンガリアンブレックファースト」。フライドポテトをまぶし、ポーチドエッグとハムにオランデーズソースをかけたエッグベネディクト。ディレクターはソーセージが入った「ハンガリー風ラタトゥイユ」を頂いた。松本は、「ヨーロッパに強い憧れがあって、子どもの頃の夢がかなった」と感激。朝食は宿泊費に含まれており、追加支払いはなし。タダで世界遺産を歩く朝食の後は、タダで観光できる世界遺産巡り。まずは、長さ1.5kmにも及ぶ巨大な敷地を誇るブダ城へ。城自体が世界遺産で中にも名所が点在するが、今回はお金と時間の節約のために中へは入らず、外から見学無料することに。ハンガリー国王・ベーラ4世が13世紀に建てたマーチャーシュ教会は、歴代の王の戴冠式が行われた場所。隣には、魚市場があったとされる世界一美しい砦・漁夫の砦が。ドナウ川を挟んだ反対側、ペスト地区には世界遺産の国会議事堂。ハンガリー最大の建築物で、現在も使用されているそう。最後はオペラ座も外から見学した。世界遺産を一気にまわったら、昨日市場で出会った女性のおすすめカフェで一息。ハンガリーの伝統ケーキ「ドボシュトルタ」（1007円）とラテ（655円）を注文。「甘くて目が覚めた」と松本。「おいしい」と束の間の癒し時間に身を委ね、昼食はハンガリーの伝統料理のロールキャベツ「トゥルトゥットゥ・カーポスタ」で本場の味をしっかり味わった。年に一度のお祭りで貴腐ワインを満喫さらに、この日はブダペストから人口約3600人の小さな街・トカイまで鉄道で移動。2時間40分乗って1738円。2002年に世界遺産に登録されたトカイは、世界三大貴腐ワインの産地。貴腐ワインとは水分が蒸発し糖度がとても高くなった貴腐ブドウから作られる極甘のワイン。希少性が高く、日本では1杯5000円超の高級品もある貴腐ワインがここではなんと約700円で飲めるとのこと。ちょうど年に一度の「トカイワインフェスティバル」にお邪魔し、松本が「貴腐ワインをちょっとだけ試飲させてくれませんか？」とおねだり。試飲させてもらい、最終的にワインを購入するコスパ術を披露！さらに、ハンガリー名物「ラーンゴシュ」もトライ。しかも、なんと店員さんのご厚意で無料に。「ベーコンとサワークリーム、チーズ、ピクルス、紫玉ねぎ、本当においしい！」と喜ぶ松本。結果的に、この日の出費は330円！ホテルもネット予約で、素泊まり1泊3520円でうまく節約。郊外で世界三大珍味をコスパ爆食！続く日は、高級食材をコスパよく食べるグルメデーに。ハンガリーはフランスに次ぐフォアグラ大国（※生産量）で、首都ブダペストよりも郊外のほうが3〜4割安いとのこと。ということで、到着したのはミシュコルツ。まずはタクシー運転手に「この辺で安くて美味しいフォアグラ料理のレストランはありますか？」と翻訳アプリで聞き込み。おすすめの「ラーコーツィピンツェエーッテレム」へ行くことに。テーブルでは思わず価格に驚き。なんとグラスワインは176円。ちなみに、水を頼むと約450円。水よりワインが安いというコスパぶり。そしてお目当てのフォアグラが登場！日本では1枚3000円ほどのところ、ここでは１皿に3枚のせで1人2178円。「こんなステーキみたいな感じで食べられるんですね」と驚き。ひと口で「ワインと抜群に合う！」と大満足。世界三大珍味を爆食した。スロバキアへ移動！名物料理もチェックそして、国境越えの鉄道でハンガリーからスロバキア・コシツェへ。ハンガリーの面積は日本の約7分の1。大部分が山に覆われた自然が美しい国だ。中世から続くカラフルな街並みも魅力。夕食はスロバキア名物、発酵キャベツとベーコンのパスタ「カプストヴェー・ハルシュキ」。ニョッキに、ザワークラウトの酸味が重なる一皿。ここでももちろんワインを注文。なんと1杯170円というコスパ。『天空の城ラピュタ』をイメージさせるスピシュ城最終日の5日目は、天空の城『天空の城ラピュタ』をイメージさせるスピシュ城へ。鉄道とタクシーで移動し、山のふもとから徒歩で向かうこと20分。いよいよ目の前にスピシュ城が！1993年に世界遺産に登録されたスピシュ城は、13世紀に建てられた中央ヨーロッパ最大級の要塞。18世紀の火事により大部分が消失し廃墟になったそう。入場料は1730円。登っていくと…「うわぁ〜きれい。絶景」と景色に感動。「いや〜楽しかった」と旅を振り返る松本。今回の旅で使った金額は、3泊5日で6万9445円。多忙なスケジュールの合間に、心を開放できるコスパ旅を満喫できたようだ。