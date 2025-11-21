¡Ú¥¹¥¿¥Ð¿·ºî¡Û¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ï¤¤¤Á¤´¡õ¥Á¥ç¥³¤òËþµÊ¢ö¡Ö¥Û¥ê¥Ç¡¼¥·¡¼¥º¥óÂè2ÃÆ¥Õ¡¼¥É¡×¤¬11·î26Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤êÈ¯Çä
¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤Î¥Û¥ê¥Ç¡¼¥·¡¼¥º¥óÂè2ÃÆ¤¬º£Ç¯¤âÅþÍè¡ªÁ´¹ñ¤Î¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹Å¹ÊÞ¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯11·î26Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤ê¥Û¥ê¥Ç¡¼¥·¡¼¥º¥óÂè2ÃÆ¤Î¥Õ¡¼¥É¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
º£Ç¯¤Ï¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Î¡Ö¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼&¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥¿¥ë¥È¡×¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢¡Ö¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥ß¥ë¥¯ ¥Þ¥é¥µ¥À¡×¡¢¡Ö¥¯¥í¥Ã¥«¥ó¡×¡¢¡Ö¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥Þ¥«¥í¥ó¡×¤Ê¤É¥Û¥ê¥Ç¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¥¹¥¤¡¼¥Ä¤¬4¼ïÅÐ¾ì¡ª ¸«¤¿ÌÜ¤âÌ£¤â¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ç¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Þ¤·¤ç¤¦¢ö
¥Õ¥ë¡¼¥Æ¥£¡¼¡ßÇ»¸ü¤Î¤Ä¤ä¤Ä¤ä¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¤¬²Ú¤ä¤«¡ª¡Ö¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼&¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥¿¥ë¥È¡×
¡Ö¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼&¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥¿¥ë¥È¡×¤Ï¡¢¥¸¥ã¥à¤Ç±ð¤ä¤«¤Ë»Å¾å¤²¤é¤ì¤¿ÂçÎ³¤Î¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¤¬Â¸Ê¬¤Ë¤Î¤»¤é¤ì¤¿¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥¿¥ë¥È¡£
Ç»¸ü¤Ê¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Î¥³¥¯¤Ë¡¢¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¤Î´Å»À¤Ã¤Ñ¤µ¤¬¤è¤¯¥Þ¥Ã¥Á¤·¡¢¥Õ¥ë¡¼¥Æ¥£¡¼¤«¤Ä¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤È¤·¤¿¸åÌ£¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¸«¤¿ÌÜ¤âÌ£¤â¤ä¤µ¤·¤¤¡ª¡Ö¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥ß¥ë¥¯ ¥Þ¥é¥µ¥À¡×
¡Ö¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥ß¥ë¥¯ ¥Þ¥é¥µ¥À¡×¤Ï¡¢´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¤È¤ä¤µ¤·¤¤¥ß¥ë¥¯¥¯¥ê¡¼¥à¤¬¹ç¤ï¤µ¤Ã¤¿¤â¤Î¡£¤Þ¤Ö¤·¤¿º½Åü¤¬Ê´Àã¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¡¢¥Û¥ê¥Ç¡¼¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥Þ¥é¥µ¥À¤Ç¤¹¡£
¥É¥é¥¤¥Ö¥¹¥ë¡¼¸ÂÄê¥¹¥¤¡¼¥Ä¡Ö¥¯¥í¥Ã¥«¥ó¡×
¥É¥é¥¤¥Ö¥¹¥ë¡¼¸ÂÄê¤Î¡Ö¥¯¥í¥Ã¥«¥ó¡×¤Ï¡¢¥Ð¥¿¡¼¤ÎÉ÷Ì£Ë¤«¤Ê¥Ç¥Ë¥Ã¥·¥åÀ¸ÃÏ¤Î¥¢¡¼¥â¥ó¥É¥¯¥í¥Ã¥«¥ó¡£ÉáÃÊ¤ÏÅ¹ÊÞ¤ä¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¿Í¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤¿¤¤¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ç¤¹¡£
¥Ó¥¿¡¼¤Ê¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤¬Ç»¸ü¡Ö¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥Þ¥«¥í¥ó¡×
¥Ó¥¿¡¼¤Ê¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥ÈÉ÷Ì£¤¬¹¤¬¤ë¡Ö¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥Þ¥«¥í¥ó¡×¤â¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤´Ë«Èþ¤Ë¤Ï¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Ê¥Û¥ê¥Ç¡¼¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ç¤¹¡£
¥Û¥ê¥Ç¡¼µ¤Ê¬¤ò¹â¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤Î¥¹¥¿¥Ð¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¡£
¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Î»×¤¤½Ð¤Ë¤ª¤Ò¤È¤Ä¤¤¤«¤¬¡©
¢£2025Ç¯¡Ö¥Û¥ê¥Ç¡¼¥·¡¼¥º¥óÂè2ÃÆ¥Õ¡¼¥É¡×
ÈÎÇä´ü´Ö¡§2025Ç¯11·î26Æü¡Ê¿å¡Ë¡Á
¼è°·Å¹ÊÞ¡§Á´¹ñ¤Î¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹Å¹ÊÞ ¡Ê°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ò½ü¤¯¡Ë
¢¨°ì»þÅª¤Ê·çÉÊ¤Þ¤¿¤ÏÁá´ü¤ËÈÎÇä½ªÎ»¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
