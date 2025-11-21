BTS・JINの初ソロファンコンサート、映画化 1・2全国公開で、ポスタービジュアル解禁 グリーティング映像も特別上映
BTSのJINによる自身初のソロファンコンサートツアーの幕開けとなった韓国公演を映画化した『#RUNSEOKJIN_EP.TOUR THE MOVIE』が、2026年1月2日より全国公開することが決定。ポスタービジュアルが公開された。
【写真】ファンが選んだ衣装で…制服姿も披露したBTS・JIN
自身初のソロファンコンサートツアーである『#RUNSEOKJIN_EP.TOUR』は、JINがBTS公式YouTubeチャンネルで展開したオリジナルコンテンツ「Run Jin」のスピンオフとして企画され、歌唱パフォーマンスにとどまらず、ファン参加型の多彩なミッションに挑戦するというステージ構成で展開された。今年6月の韓国・ソウル公演を皮切りに、日本、アメリカ、ヨーロッパ、そしてアンコール公演の韓国・仁川まで計10都市・20公演を開催。特に京セラドームの公演ではK-POPソロアーティストが単一会場で行ったコンサートとしては、史上最高の観客動員数を記録し大きな話題となった。
本作は、ツアーの幕開けを飾った韓国・高陽市の高陽総合運動場補助競技場にて行われた公演の模様を収録。『Happy』『Echo』の収録曲、さらにBTSのヒットメドレーまで、臨場感あふれるステージが映画館で新たに繰り広げられる。加えて、本作のために特別編集した未公開のビハインド映像も収録しており、新年にふさわしい特別な映画体験を提供する作品となっている。さらに、《映画館限定》の特典映像として、映画本編の前にグリーティング映像が特別上映される。グリーティング映像の中には“撮影OK”の時間もあり、“ニューイヤー・パーティー”の幕開けを一緒にお祝いできる素敵な体験になる。
あわせて、JINのさまざまな姿を捉えたポスタービジュアルが解禁。力強く歌い上げる姿を中心に、ファンと一緒に心からステージを楽しむ姿など、至福の瞬間が切り取られている。会場の熱気が伝わるようなビジュアルは、まさにWWH（ワールドワイドハンサム）の愛称で親しまれるJINの圧倒的な存在感を感じさせる。そして、ムビチケ前売券が12月に発売することも決定。詳細は近日発表を予定している。また、2DだけでなくSCREENXと4DX・ULTRA 4DXにより、リアルな臨場感も楽しめる。
【写真】ファンが選んだ衣装で…制服姿も披露したBTS・JIN
自身初のソロファンコンサートツアーである『#RUNSEOKJIN_EP.TOUR』は、JINがBTS公式YouTubeチャンネルで展開したオリジナルコンテンツ「Run Jin」のスピンオフとして企画され、歌唱パフォーマンスにとどまらず、ファン参加型の多彩なミッションに挑戦するというステージ構成で展開された。今年6月の韓国・ソウル公演を皮切りに、日本、アメリカ、ヨーロッパ、そしてアンコール公演の韓国・仁川まで計10都市・20公演を開催。特に京セラドームの公演ではK-POPソロアーティストが単一会場で行ったコンサートとしては、史上最高の観客動員数を記録し大きな話題となった。
あわせて、JINのさまざまな姿を捉えたポスタービジュアルが解禁。力強く歌い上げる姿を中心に、ファンと一緒に心からステージを楽しむ姿など、至福の瞬間が切り取られている。会場の熱気が伝わるようなビジュアルは、まさにWWH（ワールドワイドハンサム）の愛称で親しまれるJINの圧倒的な存在感を感じさせる。そして、ムビチケ前売券が12月に発売することも決定。詳細は近日発表を予定している。また、2DだけでなくSCREENXと4DX・ULTRA 4DXにより、リアルな臨場感も楽しめる。