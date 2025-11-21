¡ÖÆüËÜ¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿Ãæ¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤òÂ¿¹ñ¤¬ÁèÃ¥¡×¤È¤ÎÊóÆ»¤ËÃæ¹ñ¥Í¥Ã¥È¡Ö¤¦¤½¤À¡×
Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î´Äµå»þÊó¤Ï20Æü¡¢Ë¬Æü¤¹¤ëÃæ¹ñ¿Í¤¬µÞ¸º¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î¹ñ¤¬Ãæ¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤ÎÁèÃ¥Àï¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
µ»ö¤Ï¡¢¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤ÎÂæÏÑÍ»ö¤ò¤á¤°¤ëÈ¯¸À¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÆüÃæ´Ø·¸¤¬°²½¤·¡¢Ãæ¹ñÅö¶É¤¬¹ñÌ±¤ËÂÐ¤·¤ÆÆüËÜ¤Ø¤ÎÅÏ¹Ò¼«½Í¤òÍ×ÀÁ¤·¤¿¤¬¡¢´Ú¹ñ¡¢¥¿¥¤¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Ê¤É¼þÊÕ¹ñ¤Ï¤³¤Î»Ô¾ì¤ÎÊÑ²½¤òÁÇÁá¤¯Âª¤¨¡¢´Ñ¸÷µÒ¤Î¼è¤ê¹þ¤ß¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡ÖÃæ¹ñ¿Í¤ÎÆüËÜÎ¹¹Ô½Ì¾®¤Ç¿¿¤ÃÀè¤ËÍø±×¤òÆÀ¤¿¤Î¤¬´Ú¹ñ¡×¤È¤·¡¢Ä«Á¯ÆüÊó¤Î18ÆüÉÕ¤ÎÊóÆ»¤ò°úÍÑ¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤ËÂå¤ï¤ë³¤³°Î¹¹ÔÀè¤È¤·¤Æ´Ú¹ñ¤Î¼ûÍ×¤¬¿¤Ó¤Æ¤ª¤ê¡¢15¡¢16Æü¤Ë¤ÏÆüËÜ¤òÈ´¤¤¤ÆÃæ¹ñ¿Í¤ËºÇ¤â¿Íµ¤¤ÎÎ¹¹ÔÀè¤ËÌö¤ê½Ð¤¿¤È¾Ò²ð¡£¡Ö´Ú¹ñ¤Î´Ñ¸÷¶È³¦¤âÀÑ¶ËÅª¤ËÆ°¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢ÌÀÆ¶¤Ê¤É¤Î¼çÍ×¤Ê´Ñ¸÷¥¨¥ê¥¢¤¬Ãæ¹ñ¿Í¸þ¤±¤ÎÀëÅÁ¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Î¹¹Ô²ñ¼Ò¤ÏÃæ¹ñ¸ìÂÐ±þ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤òÁý°÷¤·¤Æ½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¿¥¤¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤¬18Æü¡¢¥¿¥¤Î¹¹Ô¶È¶¨²ñ¤Î¥¢¥Ç¥£»öÌ³ÁíÄ¹¤Î¸ÀÍÕ¤È¤·¤Æ¡ÖÆüÃæ´Ø·¸¤Î¶ÛÄ¥¤¬¥¿¥¤¤ËÍø±×¤ò¤â¤¿¤é¤¹²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤³¤È¡¢¥Ñ¥¿¥ä¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤ÏÃæ¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤ò¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¤·¤¿¥µ¡¼¥Ó¥¹¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î½àÈ÷¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¾Ò²ð¡£¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Î¶È³¦´Ø·¸¼Ô¤â¡Ö¤ï¤¬¹ñ¤ÎÎ¹¹Ô¥·¡¼¥º¥ó¤Ï12·î¤«¤é6·î¡£ÆüËÜÎ¹¹Ô¤ò¼è¤ê¤ä¤á¤¿Ãæ¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤¬ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤Î¥ë¡¼¥È¤òÁª¤Ù¤Ð¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤òË¬¤ì¤ë¿Í¤âÁý¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢Ãæ¹ñ¤Î¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ï¡ÖÃæ¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤ÎÁèÃ¥Àï¡×¤Ë²ûµ¿Åª¤Ê¸«Êý¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£´ó¤»¤é¤ì¤¿¥³¥á¥ó¥È¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¯¤Î¶¦´¶¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Ç¼«Ê¬¤ò¤À¤Þ¤¹¤Î¤Ï¤ä¤á¤í¡×¤À¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¾Ð¤¨¤ë¡×¡Ö¤â¤·¼«Ê¬¤¬³¤³°¤Ë½Ð¤«¤±¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢´í¤¦¤¯¡Ê¤³¤ÎÊóÆ»¤ò¡Ë¿®¤¸¤ë¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¡×¡Öº£¤Ï¥Í¥Ã¥È¤¬È¯Ã£¤·¤Æ¤¤¤Æ¾ðÊó¤ÏÆ©ÌÀ¡£¤³¤ó¤Ê¤¦¤½¤ß¤¿¤¤¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¿Í¤ò¤À¤Þ¤¹¤Ê¡×¡Ö¤³¤³¿ôÆü¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¤Þ¤¹¤Þ¤¹¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÊóÆ»ÈãÈ½¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¤³¤Î¤Û¤«¡¢¥¿¥¤¤Ç¤ÏÃæ¹ñ¿ÍÇÐÍ¥¤¬»£±ÆÃæ¤ËÍ¶²ý¤µ¤ì¤ë»ö·ï¤¬µ¯¤³¤ë¤Ê¤É¼£°Â¤ÎÌÌ¤ÇÉÔ°Â¤ò»ý¤Ä¿Í¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤«¤é¡Ö¥¿¥¤¤Ï¤ä¤á¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡×¡ÖÁèÃ¥¡©²¿¤òÁèÃ¥¤¹¤ë¤ó¤À¡©¡ÊÃæ¹ñ¿Í¤Î¡Ë¶â¤«¡©¤½¤ì¤È¤âÂ¡´ï¤«¡©¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¡¢´Ú¹ñ¤Ç¤ÏºÇ¶á²á·ã¤ÊÈ¿Ãæ¥Ç¥â¤ÎÍÍ»Ò¤¬·«¤êÊÖ¤·Êó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡ÖÆüËÜ¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¤â´Ú¹ñ¤Ë¹Ô¤¯Æ»Íý¤Ï¤Ê¤¤¡×¡Ö´Ú¹ñ¤Ë¤Ï¹Ô¤«¤Ê¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¡£È¿Ãæ¥Ç¥â¤¬¤Ò¤É¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖÈ¿Ãæ¥Ç¥â¤Î´Ú¹ñ¡¢Ãæ¹ñ¿Í¤òÁÀ¤Ã¤¿º¾µ½¤Î¥¿¥¤¡¢Ãæ¹ñ¿ÍÉî¿«¤Î¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¡×¡ÖÁèÃ¥¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤ï¤ì¤ï¤ì¤ÎºâÉÛ¤À¤í¤¦¡×¡Ö¡ÊÃæ¹ñ¿Í¤Ï¡ËÆ¬°¤¤¤Î¤Ë¶â¤À¤±¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¤Ê¡×¡Ö¤Ê¤¼¹ñÆâÎ¹¹Ô¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Ê¤¤¡©¡×¡Ö¹ñÆâÎ¹¹Ô¤Ï¿Íµ¤¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤³¤È¤«¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊËÝÌõ¡¦ÊÔ½¸/ËÌÅÄ¡Ë