投稿主さん宛てに彼氏さんから届いた動画に映っていたのは、彼氏さんが猫と一緒にくつろいでいる姿。それを見た投稿主さんは、彼氏さんと猫さんがとある関係性に見えたのだとか。動画は5.5万回以上も再生され、「どっちが本命かとことん詰めましょう」「略奪するしかない！」とのコメントが集まっています。

【動画：留守中に彼氏さんと『腕まくらで添い寝する猫』→まるでカップルのような仲良しぶりに…】

〇〇すぎる猫

TikTokアカウント「ココちゃんとDDくん」さまに登場したココちゃん。ある日、投稿主さん宛てに彼氏さんから動画が送られてきたのだそう。そこには彼氏さんとココちゃんが寄り添って寝転んでいる姿が映されていたのだとか。

動画をよく見てみると、ココちゃんは彼氏さんに腕まくらをしてもらっていたのだそう。その姿はまるでカップルのようだったのだとか。投稿主さんは、ココちゃんに対して、彼女すぎる…、と思ったとのこと。

投稿主さんが留守の隙に仲良しタイム

彼氏さんがココちゃんのおでこを優しく撫でてあげると、うっとりと目を細めて気持ちよさそうにしていたのだそう。投稿主さんが留守の隙に2人で仲良くしていたよう。

投稿主さんは、なんかイチャイチャしているな、と思ったとのこと。ココちゃんは撮影の間中ゴロゴロと喉を鳴らしていたようで、添い寝がとてもうれしそうだったのだとか。

無防備な姿

腕まくらをしてもらいながら、ヘソ天でリラックスしているココちゃん。無防備な姿で自分で毛づくろいをしている様子から、彼氏さんのことを信頼しきっているのが伝わります。

投稿主さんは、仲睦まじい2人の様子を見ながら、自分もココちゃんに添い寝をしてもらいたいと思ったそうです。コメント欄でも、羨ましいとの声が寄せられています。

彼氏さんと添い寝するココちゃんの姿は、TikTokで5.5万回以上も再生され、「略奪するしかない！！猫ちゃんを」「猫のコスプレ買ってきましょう！」「ココちゃんの決定的瞬間をみた笑」「彼氏と、彼女みたい。羨ましい限りです」「正妻ではw」「勝負しちゃダメよ！どんなにかわいくて美人な女性でもぬっこには敵わないから！」といった声が寄せられています。

TikTokアカウント「ココちゃんとDDくん」さまには、おっとりした性格のココちゃんと、同居猫のわんぱくな性格のDDくんの動画がたくさん投稿されています。性格の違う2匹の猫の姿に癒されますよ。

写真・動画提供：TikTokアカウント「ココちゃんとDDくん」さま

執筆：高橋 実可子

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。