アクーニャJr.が大谷についてコメント

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は、チームのワールドシリーズ連覇に貢献。自身4度目のリーグMVPにも輝くなど充実のシーズンを送った。すっかりメジャーの顔となった二刀流には、ブレーブスのスター、ロナルド・アクーニャJr.外野手も虜になっているようだ。

2023年に打率.337、41本塁打、106打点、73盗塁と圧倒的な数字を叩き出し、リーグMVPに輝いているアクーニャJr.。日本時間21日に公開されたMLB公式YouTubeの動画内で、質問に答えた。好きな選手トップ5には大谷、フェルナンド・タティスJr.（パドレス）、フリオ・ロドリゲス（マリナーズ）、ブライス・ハーパー（フィリーズ）、マイク・トラウト（エンゼルス）を挙げた。

今、一番好きなアスリートは誰か。問われたアクーニャJr.は「……自分って言ってもいい？（笑）」とジョークを飛ばした後、少し考えて「オオタニだね」と答えた。

アクーニャJr.もメジャーを代表する大スターだが、大谷については「60盗塁もできるし、60本塁打も打てる、1試合で10奪三振も取れる。クレイジーだ」と表現した。動画内では撮影した2ショットも公開されるなど、交流があることも伝えられていた。大谷から何か一つ、才能を貰えるとすればという質問には「ピッチング」と語った。



（THE ANSWER編集部）