¡¡¡Ú¥¸¥ã¥«¥ë¥¿¶¦Æ±¡Û¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¹ñ²ÈºÒ³²ÂÐºöÄ£¤Ï21Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢Ãæ¥¸¥ã¥ï½£¤Ç¹ë±«¤Ë¤è¤êÈ¯À¸¤·¤¿ÃÏ³ê¤ê¤Ç·×30¿Í¤¬»àË´¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£20¿ÍÄ¶¤¬¹ÔÊýÉÔÌÀ¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÃÏ³ê¤ê¤ÏÃæ¥¸¥ã¥ï½£¤Î¥Á¥é¥Á¥ã¥Ã¥×¸©¤Ç13Æü¡¢¥Ð¥ó¥¸¥ã¥ë¥Ì¥¬¥é¸©¤Ç15Æü¤ËÈ¯À¸¤·¤¿¡£¥Ð¥ó¥¸¥ã¥ë¥Ì¥¬¥é¸©¤Ç¤ÏÌó50Åï¤Î²È²°¤¬Î®¼º¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¡¢900¿ÍÄ¶¤¬ÈòÆñ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡·Ù»¡¤ä·³¤âÆ°°÷¤·Ìó700¿ÍÂÎÀ©¤Çµß½õ³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Æó¼¡ºÒ³²¤Î¶²¤ì¤«¤éÁÜº÷¤¬Æñ¹Ò¡£¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Ï±«´ü¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢³ÆÃÏ¤Ç¹¿¿å¤äÃÏ³ê¤ê¤Ê¤É¤ÎÈï³²¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ð¥êÅç¤Ç¤Ï9·î¡¢¹ë±«¤Ë¤è¤ë¹¿¿å¤Ç18¿Í¤¬»àË´¤·¤¿¡£