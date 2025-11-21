アルテミスに谷口沙弥が入団！ 「強くなったチームをお見せできるよう頑張ります」

V.LEAGUE WOMEN（Vリーグ女子）のアルテミス北海道が20日（木）、谷口沙弥（25）が新たに入団することを発表した。クラブ公式サイトが伝えている。

谷口は京都出身のオポジット兼アウトサイドヒッターで、スピードを活かした攻撃が持ち味の選手。京都橘大学を卒業後、2023年に倉敷アブレイズに入団すると2シーズンの間プレーをしていた。2024-25シーズンは28試合にベンチ入りし、229得点をマーク。2025年10月に倉敷からの退団が発表されていたが、同リーグのアルテミスへの加入が決まった。クラブでは背番号「38」を着用する。

チームに合流した谷口は、クラブを通じて以下のコメントを発表している。

「この度アルテミス北海道に入団させていただくことになりました。新しい環境でプレーできることを大変嬉しく思っております。これまでに培ってきた経験を活かし、チームの勝利に貢献できるよう頑張ります。応援してくださる皆様に強くなったアルテミス北海道をお見せできるように精一杯頑張ります。今後とも、温かいご声援のほどよろしくお願いいたします」