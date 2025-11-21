「大大大当たり」キターーッ！！【スタバ】次飲みたい「限定ドリンク」

【スターバックス】から、ホリデーシーズンにぴったりなジョイフルメドレーティーシリーズが登場！ 今年は、店舗ごとに種類の異なるクッキーをトッピングできるなど味にも見た目にもこだわり満載！ 11 / 1より販売がスタートしているので、ぜひチェックしてみてください。

スタバの冬はこれ！「ホリデーフラぺ」

トップに乗ったくまのクッキーがキュートなこちらは「ストロベリー & ジョイフルメドレーティーフラペチーノ」です。紅茶・ウーロン茶・ジャスミン茶の3種類をブレンドしたフルーティーなお茶をベースにストロベリー果肉やフリーズドライストロベリーを組み合わせた、いちご好きにはたまらない1杯。@stb_____gramさんいわく「甘さも控えめなのでごくごく飲めちゃう」とのこと。ジョイフルクッキーは、全4種類で選ぶことはできません。1枚\55（税込）で自分でカスタマイズする必要があるのでご注意ください。

ほっこりおいしい「スタバの冬ドリンク」

クリスマスっぽいホットドリンクを飲みたいなら、こちらの「ストロベリームース & ジョイフルメドレーティーラテ」はいかがでしょう。3種の茶葉をブレンドしたティーにホワイトモカシロップ・ストロベリームースをプラスした1杯。@stb_____gramさんによると「ミルク変更が出来る」そうなので、自分の好きなミルクに変えてアレンジを楽しむのも良さそう。トールサイズ\620（税込）で、アイスでのオーダーも可能です。

