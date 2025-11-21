飼い主さんにたくさん「可愛い」と言われて、すくすくと育った猫さん。そんな猫さんに飼い主さんが改めて「可愛い！」と言ってみると…。

話題となっている投稿は、記事執筆時点で10万再生を突破し、「可愛いですね～」「表情が良いですぅ」「表情もとってもかわいいですね」といったコメントが寄せられました。

【動画：サビ猫ちゃん→飼い主さんに『かわいい！』と言われると…尊いリアクション】

「可愛い」の意味、知ってるよね？

TikTokアカウント「こはくちゃん」に投稿されたのは、飼い主さんから「可愛い」と言われた時のサビ猫「こはく」ちゃんの様子。飼い主さんいわく、とっても甘えん坊だというこはくちゃんですが、「人間の言葉を理解している疑惑」が浮上しています。

その理由は、名前と「可愛い」という言葉に反応するから。ある日、飼い主さんが「こはくちゃん」と名前を呼ぶと、すぐに顔を飼い主さんの方に向けて、ジーっと見つめてきたそうです。

そして飼い主さんが「可愛い」という度に、ゆっくりと瞬きしながら、「可愛いって私のことだよね、うんうん…」と噛みしめるような素振りをしていたのだとか。「こはく」も「可愛い」も、自分の名前だと思っているのでしょうか。

ちなみに飼い主さんいわく、これまで名前を呼ぶのと同じくらい「可愛い」と言い続けてきたとのこと。こはくちゃんの反応を見る限り、「可愛い＝自分」と理解していそうですね。「可愛い」と言われた時の表情が、可愛くて癒やされます！

娘さんのことが大好きすぎるこはくちゃん

そんなこはくちゃんは、飼い主さんの娘さんのことが大好きなのだとか。アカウント内の別の投稿では、勉強している娘さんに必死に甘えるこはくちゃんの様子が確認できます。

机の上に開かれている参考書の上に座り、「勉強せずに構ってほしいにゃ！」とアピールしまくるこはくちゃん。ペンを持つ腕にしがみつくこはくちゃんを離そうとしたところ、そのまま離さずにぶら下がる格好になってしまったそうで、飼い主さんも思わず笑ってしまったといいます。

勉強は捗らないけど、可愛いから許せちゃう

こはくちゃんの激しい構ってアピールにより、なかなか勉強が進まなかった娘さん。「勉強をしなければならない気持ち」と「こはくちゃんに構ってあげたい気持ち」が、脳内で熱いバトルを繰り広げていたことでしょう。たくさん飼い主さんたちに可愛がられて、とっても甘えん坊な猫さんに成長した、こはくちゃんなのでした。

記事冒頭でご紹介した投稿には「『そんなに何度も言わなくても知ってるよ～』ってお顔ですね」「猫のゆっくりまばたきは、大好きのサインですよ」「猫達は可愛いを自分の名前だと思ってるみたいですね」「絶対にカワイイという言葉を理解してると思います」といったコメントが寄せられました。

TikTokアカウント「こはくちゃん」では、1歳頃からこれまでのこはくちゃんの成長記録が投稿されており、愛らしい姿をたくさん見ることができます。

こはくちゃん、投稿主さん、この度はご協力誠にありがとうございました！

写真・動画提供：TikTokアカウント「こはくちゃん」さま

執筆：びわっこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。