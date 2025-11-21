男性8人組「timelesz」の篠塚大輝（23）が21日、自身のインスタグラムストリーズを更新した。

篠塚は白の背景に「この数日間、メンバーとも話し合いをし、自分自身とも向き合っておりました。これからは信頼回復に努め、日々の活動に真摯に向き合ってまいります。篠塚大樹」とつづり投稿。

篠塚を巡っては、11月のマンスリーエンタメプレゼンターを務めるフジテレビ系「めざましテレビ」内で18日、一発ギャグを披露。これが不謹慎だとネットで炎上、ファンからも怒りや落胆の声が上がっていた。

timeleszは同日、所属するSTARTO ENTERTAINMENTの公式サイトで「timeleszから皆さまへ」と題し、メンバー全員の直筆署名入りの声明を発表。「この度は、番組出演時のメンバーによる不適切な言動により、多くの方々に不快な思いをさせてしまったこと、心よりお詫び申し上げます」と謝罪した。

「今回の件につきまして、個人の問題としてのみならず、timeleszとしてのことと捉えております。その為、timeleszメンバー8名で話し合いを行い、多くの方々に支えていただいているにもかかわらず、その想いに反して、不用意かつモラルに反した発言であったこと、そして表現する者としての自覚に欠けていたことを、当人はもとよりグループとして深く反省し、真摯に受け止めております」と全員での話し合いの末の声明だと説明した。