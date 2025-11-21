「これぞやりがい！」書店のPOP制作担当→常連客からの声に7万いいね「わかる」「うれしいよね」【ママリ】

いつも楽しみにしております！客からの言葉が“糧”に

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、ろん(@tPiFVDXMTf03qn4)さんの投稿したエピソードです。仕事など何かをして、人に感謝されてうれしかった経験はありませんか？書店員のろんさんはある日「この店でPOPの絵とか描いてる方って…」とお客さんから声をかけられたそう。受け取ったうれしい言葉に、喜びを投稿。温かなエピソードに反響が寄せられました。

仕事など何かをして、人に感謝されてうれしかった経験はありませんか？同僚やお客さんなど、感謝やお褒めの言葉をもらえるとやりがいに繋がりますよね。また次も頑張ろう！と力になります。



書店員の・ろん(@tPiFVDXMTf03qn4)さんはある日「この店でPOPの絵とか描いてる方って…」とお客さんから声をかけられたそう。「あっ、私です…」と答えると、お客さんからのうれしい言葉に喜びを投稿。温かなエピソードに「反響が寄せられました。

品出しのお仕事してたらお客様から声をかけられ…

客「あの、つかぬ事をお聞きしますが、この店でPOPの絵とか描いてる方って…」

私「あっ、私です…」

客「わー✨大好きです！もーいつも感動してて、実はうちの子もファンでして、親子共々大好きなんです！今日も新作出来てたよって娘と喜んでて→(続)

客「ディスプレイもすごくて、いつも楽しみにしております！

これからも楽しみにしてます！」

私「ああ✨ありがとうございます✨

そのお言葉がなによりの糧になります！

今後ともどうぞよろしくお願いします！」

これぞやりがい！ありがたい！

こーやって言葉でいただけれるのってほんと嬉しいね✨

いつも感動してて、親子共々大好きなんです！といった言葉をかけられたそう。こんなことを言われたら、天にも昇る気持ちになりますね。「これぞやりがい！」と語るろんさん。こうしたちょっとした出来事で、仕事の大きなモチベーションになるのではないでしょうか。



この投稿には「働く糧になるので、こういうお声掛けはどんどんして欲しいなぁと思ってます🤭✨」「こういうところに気づいて話しかけてくれたり感想貰えるのうれしいよね」といったコメントが寄せられていました。お店のポップや看板など、良いと思ったものは伝えたり意見箱に投函すると、良い取り組みになるかもしれませんね。ほっこりさせられる素敵な投稿でした。

