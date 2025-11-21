体調不良のため15日の愛知公演が中止となっていた歌手の長渕剛さん（69）。長渕さんが『良性発作性頭位変換性めまい（BPPV）』と診断されたことが21日、公式サイトで報告されました。

公式サイトでは「15日に、名古屋市内の医療機関にて緊急処置を受け、翌日16日のライブ公演2日目に挑みました。その後、東京へ帰京後に改めて精密検査を実施いたしました。その結果、『良性発作性頭位変換性めまい（BPPV）』と診断されました。本疾患は頭位の変化により一時的なめまいが生じるもので、良性であり、適切な治療により改善が期待されるものです」と報告。

続けて「尚、11月28日のKアリーナ横浜公演には、コンディションを万全に整え、必ずステージに立ちます。どうかその瞬間を待っていてください」としています。

また、中止となっていた15日の愛知公演については「2025年11月15日（土）愛知公演について、当初は公演中止として払い戻しの調整を進めておりましたが、本人たっての希望により、来年2026年6月以降に振替公演を実施する事が決まりました！！」と発表。振替公演の詳細は、改めて発表されるということです。