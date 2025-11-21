²¬ÅÄ¾À¸¡Ø²Ì¤Æ¤·¤Ê¤¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¡ÙºÙÅÄ¼é´ÆÆÄ¤Î¿ÍÊÁ¤Ë´¶¼Õ¡ÖÍ¥¤·¤µ¤¬½¼Ëþ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡Ä¡×
11·î21Æü¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ØDayDay.¡Ù¤Ë¡¢²¬ÅÄ¾À¸¤¬½Ð±é¡£Æ±Æü¸ø³«¤Î¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±Ç²è¡Ø²Ì¤Æ¤·¤Ê¤¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¡Ù¤ò¼ê³Ý¤±¤¿ºÙÅÄ¼é´ÆÆÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú´ØÏ¢¡Û²¬ÅÄ¾À¸¡¢¹âÈª½¼´õ¤È¥Ñ¥·¥ã¥ê¡ª³Ú¤·¤²É×ÉØSHOT¤ËÂçÈ¿¶Á¡Ö¤ª»÷¹ç¤¤¤¹¤®¤Æ¤·¤ó¤É¤¤¡×¡Ö°ìÀ¸¹¬¤»¤Ç¤¤¤Æ¡×
¡Ø²Ì¤Æ¤·¤Ê¤¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¡Ù¤ÇÀ¼Í¥¤òÌ³¤á¤¿²¬ÅÄ¤Ï¡¢ºÙÅÄ´ÆÆÄ¤ÎºîÉÊ¤Ë»²²Ã¤·¤¿´¶ÁÛ¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÄ¹ÊÔ¤ÎÀ¼Í¥¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¡£Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÜÅö¤Ë´ÆÆÄ¤Î¿ÍÊÁ¤¬Í¥¤·¤¯¤Æ¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¤â´ÆÆÄ¤ÎÍ¥¤·¤µ¤¬½¼Ëþ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¶õ´Ö¤Ë¡£¤½¤ì¤¬ºîÉÊ¤Ë¤â±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¢¥Õ¥ì¥³¤Ï±ÇÁü¤¬Ì¤´°¤Î¾õÂÖ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡¢¡Ö¤½¤Î1Ç¯Á°¤Ë¥×¥ì¥¹¥³¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡×¡Ö³¨¥³¥ó¥Æ¤Î¾õÂÖ¤Ç¤ä¤é¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢º£ºî¤Ç¤ÏÀè¤ËÏ¿²»¤·¤¿²»À¼¤Ë¤¢¤È¤«¤é³¨¤ò¤Ä¤±¤ë¡È¥×¥ì¥¹¥³¥¢¥ê¥ó¥°¡É¤È¤¤¤¦¼êË¡¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¥Æ¥í¥Ã¥×¤ÇÊäÂ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£