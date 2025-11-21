¼Ù¤Ê¹Í¤¨¡¢7ºÐ¤ÎÌ¼¤ËÊú¤¤¤¿¼»ÅÊ¤È¶²ÉÝ¡¡Éã¤¬¤È¤Ã¤¿¹ÔÆ°¤Ï¡Ä¡¡¥É¥é¥Þ¡ØMISS KING¡ÙÂè8ÏÃ
ABEMA¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥é¥Þ¡ØMISS KING / ¥ß¥¹¡¦¥¥ó¥°¡Ù(Ëè½µ·îÍË20:00¡Á)Âè8ÏÃ¤¬¡¢17Æü¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¡£
¢¨°Ê²¼¡¢Âè8ÏÃ¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¢¤ê
¡ØMISS KING / ¥ß¥¹¡¦¥¥ó¥°¡Ù¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È
¡û7ºÐ¤ÎÈôÄ»¤ËÊú¤¤¤¿¼»ÅÊ¤È¶²ÉÝ
¤¤¤è¤¤¤è¡¢ÈôÄ»(¤Î¤ó)¤È¾´°ì(ÃæÂ¼»âÆ¸)¤¬ºÇ¸å¤ÎÂÐ¶É¤ò·Þ¤¨¤ëÄ¾Á°¡£ÈôÄ»¤Î¤â¤È¤Ë¹á(»³¸ý¼ÓÌï²Ã)¤¬Ë¬¤ì¡¢¾´°ì¤Î¼«ÅÁ¤«¤éºï½ü¤µ¤ì¤¿°ìÉô¤Î¸¶¹Æ¤ò¼êÅÏ¤¹¡£¤½¤³¤Ë¤Ä¤Å¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¾´°ì¤¬¤«¤Ä¤ÆÌ¼¤ÎÈôÄ»¤ÈºÊ¤Î·Ë»Ò(±ü´Ó·°)¤ò¤É¤ì¤Û¤É¿¼¤¯°¦¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡¢¤½¤·¤Æ¾´°ì¤¬²È¤ò½Ð¤¿ËÜÅö¤ÎÍýÍ³¤À¤Ã¤¿¡£
¾´°ì¤Ï¡Ö¹¬¤»¤ò´¶¤¸¤ë°ìÊý¡¢2¿Í¤¬¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¤â¤Ã¤È¾´ý¤ËÂÇ¤Á¹þ¤á¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡¢¾¡¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ï¤³¤Î2¿Í¤Î¤»¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦¼Ù¤Ê¹Í¤¨¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Åö»þ7ºÐ¤ÎÈôÄ»¤¬¼«Ê¬¤òÎ¿²ï¤¹¤ëÅ·ºÍ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò³Î¿®¤·¡¢¤½¤Î¤³¤È¤ò´î¤Ö¤É¤³¤í¤«¼»ÅÊ¤ä¶²ÉÝ¤Î´¶¾ð¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¸¶¹Æ¤òÆÉ¤ó¤ÀÎé»Ò(ÁÒ²Ê¥«¥Ê)¤Ï¡¢ÈôÄ»¤È¾´°ì¤¬¤Ê¤ó¤È¤«ÏÂ²ò¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤ÈÆ£Æ²(Æ£ÌÚÄ¾¿Í)¤ËÁêÃÌ¡£Æ£Æ²¤ÏÈôÄ»¤Î¤â¤È¤òË¬¤ì¡¢¡Ö¤³¤ìÆÉ¤ó¤Ç¤É¤¦»×¤Ã¤¿¤Î?¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤ë¡£ÈôÄ»¤¬¡ÖÆ£Æ²¤µ¤ó¤Ï?¡×¤ÈÊ¹¤ÊÖ¤¹¤È¡¢Æ£Æ²¤Ï¡Ö²¶¤â¾´ý¤Ë¼ö¤ï¤ì¤¿¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¤³¤¤¤Ä¤Îµ¤»ý¤Á¤¬Íý²ò¤Ç¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£²¶¤Ë²ÈÂ²¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤â¤·¤¤¤¿¤éÆ±¤¸ÁªÂò¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡û¡Ö¤¢¤¤¤Ä¤Ö¤ÃÅÝ¤·¤Æ»ä¤â¤¦¾´ý¤ä¤á¤Þ¤¹!¡×
¤Þ¤¿¡¢¹á¤«¤é¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤¿¤Á¤Ï°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£»ä¤È¤Ï¤Á¤¬¤¦¡£¤À¤«¤éÁþ¤àÉ¬Í×¤Ê¤ó¤Æ¤Ê¤¤¡£Éü½²¤â°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¡£¤â¤¦½ª¤ï¤é¤»¤Þ¤·¤ç¤¦¡¢¤³¤ó¤Ê¤³¤È¡£»ä¤¿¤Á¤«¤é¾´°ì¤µ¤ó¤òÃ¥¤ï¤Ê¤¤¤Ç¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿ÈôÄ»¤Ï¡¢¶ì¤·¤½¤¦¤Ë¡Ö·Ë»Ò¤ÈÈôÄ»¡¢¤â¤Ã¤È¤â°¦¤¹¤ë2¿Í¡Ä¡Ä¤ªÊì¤µ¤ó¤Ï¤½¤ìÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤é¤É¤¦»×¤Ã¤¿¤«¤Ê? »ä¤Ï¤½¤Î¸ÀÍÕ¤òÆÉ¤ó¤Ç¡¢¤¯¤Ã¤½¤à¤«¤Ä¤¤Þ¤·¤¿!¡×¤ÈÅÇÏª¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö»ä¤È¤ªÊì¤µ¤ó¤Î¿ÍÀ¸¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤Æ¡¢º£¤µ¤é²¿¾¡¼ê¤Ê¤³¤È¸À¤Ã¤Æ¤ó¤À¤è¡£¼«Ê¬¤Ë¿ì¤Ã¤Æ¤ë¤À¤±¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤¯¤½¼«Ê¬¼çµÁÌîÏº¤Ç¤¹!¡×¤È´¶¾ð¤òÇúÈ¯¤µ¤»¡¢¡ÖÆ£Æ²¤µ¤ó¡¢¤³¤ì¤Ï¿Æ»Ò¤²¤ó¤«¤Ê¤ó¤À¤è¡£¤À¤«¤éÂ¾¿Í¤È¤«´Ø·¸¤Ê¤¤¡£ÆüËÜÃæ¤¬¤¢¤¤¤Ä¤òÇ§¤á¤Æ¤â»ä¤ÏÀäÂÐÇ§¤á¤Ê¤¤¡£¤ªÊì¤µ¤ó¤È»ä¤ò¶ì¤·¤á¤¿¤¢¤ÎÃË¤òÁ´ÎÏ¤ÇÈÝÄê¤·¤Æ¤ä¤ë¡×¡Ö´ý»Î¤Ë¤Ê¤ó¤Æ¤Ê¤é¤Ê¤¤! ¤¢¤¤¤Ä¤Ö¤ÃÅÝ¤·¤Æ»ä¤â¤¦¾´ý¤ä¤á¤Þ¤¹!¡×¤ÈÀë¸À¡£
¤³¤ì¤òÊ¹¤¤¤¿Æ£Æ²¤Ï¡¢¡ÖÈôÄ»¡¢Âç¾æÉ×¤À¡£¤ªÁ°¤Ï¶¯¤¤¡£¿ÆÉã¤ò²¥¤ê¤Ë¹Ô¤¯¤¾¡×¤ÈÎå¤Þ¤·¤¿¡£
¡û»ö»Ë¾å½é¤Î½÷À´ý»Î¤¬ÃÂÀ¸
¼º¤ï¤ì¤¿²áµî¤È¿¿¼Â¤òÃÎ¤Ã¤¿ÈôÄ»¤Ï¡¢Ê£»¨¤Ê»×¤¤¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¤â¡¢±¿Ì¿¤ÎÂÐ¶É¡Ö¾´ýÊÔÆþ»î¸³ ¸ÞÈÖ¾¡Éé ºÇ½ª¶É¡×¤Ç¾´°ì¤ÈÂÐ¶É¡£¤Þ¤ë¤Ç¿Æ»Ò¤Î²¥¤ê¹ç¤¤¤Î¤è¤¦¤Ê·ãÆ®¤ÎËö¡¢ÈôÄ»¤¬¾¡Íø¤ò¼ý¤á¡¢¸«»ö»Ë¾å½é¤Î½÷À´ý»Î¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë¡£
¾´°ì¤Ï¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤Ë¡Ö¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¡¢ÈôÄ»¡×¤ÈÎÞ¤òÉâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤éÀ¼¤ò¤«¤±¡¢ÈôÄ»¤ÎÌÜ¤«¤é¤âÎÞ¤¬Î®¤ìÍî¤Á¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤½¤Î¸å¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤ÇÈôÄ»¤Ï¡¢¡Ö¾´ý¤Ã¤Æ¤Û¤ó¤È¤¦¤ËÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¤! ¤À¤«¤é»ä¡¢¤â¤¦¤ä¤á¤Þ¤¹!¡×¤ÈÀë¸À¤·¡¢ÊóÆ»¿Ø¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡£
¤½¤ì¤«¤é2Ç¯¸å¡£Îé»Ò¤ÎÅ¹¤ÇÆ¯¤¯Æ£Æ²¤Î»Ñ¤¬¤¢¤ê¡¢2¿Í¤Î¤â¤È¤Ë¤Ï»Ò¤É¤â¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ¤¤¤¿¡£°ìÊý¡¢¾´°ì¤ÏÂ©»Ò¡¦Î¶Ìé¤ò¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë»Ø¤¹¤«¡×¤ÈÍ¶¤¤¡¢¿Æ»Ò¤ÇÃçËÓ¤Þ¤¸¤¯¾´ý¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¤½¤Îº¢¡¢¹á¤Ï¡Ö¤É¤³¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤è¡Ä¡Ä¡×¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¤Ê¤¬¤é¡¢ÈôÄ»¤Îµ¢¤ê¤òÂÔ¤ÁÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢ÈôÄ»¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤º£¤É¤³¤Ç¡¢²¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£
【編集部MEMO】
Å·ºÍ´ý⼠¤Î⽗¤Î¤â¤È¤Ë⽣¤Þ¤ì¤¿⾶⿃(¤Î¤ó)¡£⺟¤È3⼈¡¢ÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤ÍÄ¾¯´ü¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤¢¤ë»þ⽗¤Ï2⼈¤ò¼Î¤Æ¤Æ½Ð¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£⺟¤ÈÉÏ¤·¤¤⽣³è¤òÁ÷¤ë⾶⿃¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤ä¤¬¤Æ⺟¤âÉÂ¤ÇÂ¾³¦¤·¡¢⾶⿃¤Ï¸ÉÆÈ¤Î⾝¤È¤Ê¤ë¡£⼀⽅¡¢⾶⿃¤ò⾒¼Î¤Æ¤¿⽗¤Ï¾´ý³¦¤ÇÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¡¢µÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î»Ñ¤Ë»¦°Õ¤¬²ê⽣¤¨¤¿⾶⿃¤Ï¡¢Éü½²⼼¤ËÆÍ¤Æ°¤«¤µ¤ì¡¢¤¢¤ë½ÐÍè»ö¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¾´ý¤ÎÀ¤³¦¤Ø¤È⾜¤òÆ§¤ß⼊¤ì¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡Ö»Ë¾å½é¤Î⼥À´ý⼠¡×¤ò⽬»Ø¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¡¢Áþ¤·¤ß¤Ë¼ü¤ï¤ì¤ë¤Ò¤È¤ê¤Î⼥À¤¬¡¢¾´ý¤òÄÌ¤¸¤Æ⼈⽣¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¤¤¤¯Êª¸ì¡£
Å·ºÍ´ý⼠¤Î⽗¤Î¤â¤È¤Ë⽣¤Þ¤ì¤¿⾶⿃(¤Î¤ó)¡£⺟¤È3⼈¡¢ÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤ÍÄ¾¯´ü¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤¢¤ë»þ⽗¤Ï2⼈¤ò¼Î¤Æ¤Æ½Ð¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£⺟¤ÈÉÏ¤·¤¤⽣³è¤òÁ÷¤ë⾶⿃¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤ä¤¬¤Æ⺟¤âÉÂ¤ÇÂ¾³¦¤·¡¢⾶⿃¤Ï¸ÉÆÈ¤Î⾝¤È¤Ê¤ë¡£⼀⽅¡¢⾶⿃¤ò⾒¼Î¤Æ¤¿⽗¤Ï¾´ý³¦¤ÇÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¡¢µÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î»Ñ¤Ë»¦°Õ¤¬²ê⽣¤¨¤¿⾶⿃¤Ï¡¢Éü½²⼼¤ËÆÍ¤Æ°¤«¤µ¤ì¡¢¤¢¤ë½ÐÍè»ö¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¾´ý¤ÎÀ¤³¦¤Ø¤È⾜¤òÆ§¤ß⼊¤ì¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡Ö»Ë¾å½é¤Î⼥À´ý⼠¡×¤ò⽬»Ø¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¡¢Áþ¤·¤ß¤Ë¼ü¤ï¤ì¤ë¤Ò¤È¤ê¤Î⼥À¤¬¡¢¾´ý¤òÄÌ¤¸¤Æ⼈⽣¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¤¤¤¯Êª¸ì¡£