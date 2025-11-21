「文句があれば自分で洗えば？」横からチクチク→夫の洗い物チェックに怒り爆発【ママリ】
「文句があるなら、自分で洗えば？」洗い物をチェックする夫に、妻の怒りが爆発
皿の洗い残しを指摘してくる夫がウザいです…
洗い物は99%私がやっているのですが、夫はたまーに見つかるほんの少しの洗い残しも許せないようで、いちいち指摘してきます。
月に何百枚もの皿洗い、100%綺麗に出来る人っているのでしょうか？
そこまで神経質なら自分で洗えば？と思いますが、夫は洗い物が嫌いだそうで、私任せです。
今日指摘されたのは普段使っていない炊飯器の釜なのですが、その釜を料理で使ったのは夫なんです…料理するだけして洗い物放置するから、仕方なく私が洗ったんです。
「なんかベタベタする、釜の裏側もちゃんと洗った？」だそうです。
私が使ったわけじゃないし、釜の裏まで汚れてると思いませんでした😇
料理した人が責任を持って洗うべきじゃないんですかね。
出典：
qa.mamari.jp
毎日家事をがんばっているのに、家族からダメ出しをされると心が折れてしまいますよね。投稿者さんは、夫が苦手な食器洗いをほとんど引き受けています。しかし夫はかなり神経質で、ちょっとした洗い残しも細かく指摘してくるそう。
洗い物が嫌いだからという理由で自分が料理をしたときに使った食器類や調理器具ですら洗わず、文句だけ言ってくるようです。せっかく洗ってあげているのに横からグチグチと小言を言われるシーンを想像すると、夫にモヤモヤしてしまう投稿者さんの気持ちも理解できます。
夫の態度にさまざまな声が
この投稿にママリではさまざま意見が寄せられていました。その中には「夫にムカつく」との声がありました。
ごめんなさい
文章読む限りめちゃくちゃ
旦那さんにむかつきました。
苦手なのに奥さんには
ケチつけるんですね、、
あなた優しすぎますよ！！
私なら、キレて
洗い物も絶対しません。
一度キレて思っていることを
ぶちまけたらどうですか？？
出典：
qa.mamari.jp
他の家事もあるなか食器洗いをしてくれている投稿者さんに対して、ネチネチと文句ばかり言う夫に苛立ちを感じるのは無理もありません。このコメントの方のように、夫に言い返して家事を投げ出してもおかしくない状況でしょう。仕上がりにこだわりがあるなら、自分でやってほしいですね。
他には「食洗機を買ってもらう」との声もありました。
むかつきます！
食洗機買ってもらいます！( 笑 )
それが嫌なら黙ってろ！と思います😊
料理は片付けまでが料理ですよ🍳って教えてあげたいです！
出典：
qa.mamari.jp
食器洗いが嫌い＆投稿者さんの洗い方が気に入らないのであれば、食洗機に頼るのも1つの方法です。食洗機を導入すれば、投稿者さんが食器洗いをする手間も省けるでしょう。料理には、後片付けまでセットに含まれています。自分で食器洗いをするのが難しいのなら、夫には食洗機の購入を検討してほしいですね。
家事のことで揉めるのを防ぐには、お互いに感謝の気持ちを忘れないことが大切です。苦手な家事を相手にお願いするのであれば、文句ではなく、まずは「ありがとう」を伝えるようにしましょう。
夫の謎ダイエット「糖質ゼロ麺とポテチ」。本当に痩せると思ってるの…？
ほんと旦那にイライラします💢
今旦那がダイエット中で毎日毎日糖質ゼロ麺を夜ご飯に食べてます（170センチ105キロです）
毎日旦那の分だけ別に糖質ゼロ麺に合うスープを作らされて正直面倒くさいです。。
そのわりに今日とかポテチ2袋食べてました…
物足りないのか毎日食後にスナック菓子食べてます。
それで何で痩せないんだろー？って、寝言は寝て言え💢しょっちゅうダイエットに付き合わされるこっちの身にもなってくれって思います😓
そのポテチのせいでしょ。そんなの食べるくらいなら米を食べた方がマシだと思うけど。って言ったら満足度がこっちの方が高いからと謎の言い訳をしてきます😟
出典：
qa.mamari.jp
食事の後にスナック菓子を2袋も食べながら「何で痩せないんだろう」と言われても、突っ込みどころしかなくて困りますね。
しかも糖質ゼロ麺に合うスープを毎日作っているのはSさんということで、Sさんの努力に水を差すような夫の行動にSさんはイライラしています。
車通勤だし、家帰っても休みの日もずっっとソファの上でトドのように寝っ転がって家事も育児もしないでスマホゲームに漫画…
当たり前に痩せる訳がないですよね💢
極め付け、私と結婚したせいで太ったみたいなこと言ってきます😅
私は元々痩せ型で、結婚して家でもずっと家事やら何やらしてるからかさらに痩せました…
友達は旦那に栄養吸収されてるでしょ、とかこき使われてない？とか心配してます。笑
そもそも人生でそんなに痩せてた期間がないらしく、痩せるの無理じゃない？って思います😩😩
皆さんの旦那さんはダイエットとかしてますか？
旦那のダイエット、、めんどくさくないですか？😫
出典：
qa.mamari.jp
基本的に運動の習慣がない生活をしていると思われるSさんの夫。確かにこれでは食事制限だけで痩せるのは難しそうです。
しかもその食事制限すらまともにこなしていないようでは、付き合わされているSさんがイライラするのは無理もありませんよね。こうしたSさんの嘆きに、ママリユーザーはどんな声を掛けたのでしょうか。
それはイライラする！共感の声などさまざまな声が
Sさんの怒りの投稿には、共感の声やSさんの頑張りをねぎらう声など、いろいろな意見が集まりました。
わー！イライラします笑
糖質ゼロ麺の意味ないですね🤣
ダイエットする気があるならポテチ隠しちゃいましょう❣️
する気がないならスープにポテチぶち込みましょう❣️
出典：
qa.mamari.jp
どうせ食後にポテトチップを食べるのであれば、最初からスープに入れてしまうというのは笑ってしまいますが理にかなったメニューかもしれませんね。
それをやってしまうくらい、SさんのイライラはマックスであることをSさんの夫が理解できるといいですね…。
なんの意味もないしなんなら糖質オーバーですね🤷♀️
ポテチ食べてる姿見たら激怒しちゃいますね🌀
お風呂入る前とかソファーでだらしなく寝てる時のフイの写真とってどれだけ太っているのか客観的に見せつけてあげたらいいですよ👍
うちの夫は太ったというからお風呂入る前に懸垂と腹筋とローラーしないと晩御飯も何もかもなしと言いました😂
出典：
qa.mamari.jp
Sさんの投稿では、Sさんの夫は体を動かす機会がほぼなさそうなので、こちらの意見のように、ご飯を食べたいならこの運動！と決めてしまうのもいいかもしれませんね。
続くかどうかは保証できませんが…。
うちの旦那もダイエット中で、食事制限と筋トレしてます😳
まじで、付き合うのいやになりますよね😭
うちの場合、ブロッコリーとササミとサラダと汁物のメニューです😭
ササミ以外は楽なんですが、ササミの調理法や味付けを毎日考えたり、筋とったりマジで辛いです😭
そのくせ、ホールケーキ半分とか食べるので、イラッとします😭
出典：
qa.mamari.jp
Sさんの夫と同じく、ダイエットメニューの用意に家族を協力させているのに、その後に高カロリーの物を食べるパターンですね。こちらのユーザーの夫はホールケーキということで…。
食事に協力をしている側としては本当に怒りが湧いてくる行動です。
ダイエットは食事や運動を正しく取り入れることで、健康的な体を維持することに役立ちます。一方で、間違ったダイエットはかえって体調を崩すので無理は厳禁。正しいダイエットを続けるには料理や運動など、家族に協力を求める場面もあるとは思いますが、その際はしっかり目標を達成して、協力してもらった家族にも「協力して良かった」と思える成果を出してほしいですね。
夫が風俗に行ってるのではと疑っている。0歳児がいるのに全然育児しない夫と離婚したくなる…
最近、夫がｺｿｺｿ四六時中スマホをいじっているので今日、ついに夫のスマホ(LINEの履歴)を見てしまいました
ショックだったのが
友達(←私も会った事がある人)
とのグループLINEで風俗？でしょうか。
「新入りさん、めいちゃん、Gカップだよー」
「予約する？」とか
やっていたことです。
巨乳の女の子の写メがたくさん投稿されていました。
以前にも女の子の写メがたくさんスマホに保存されていたのをチラッと見てしまいました。
風俗確定でしょうか。。
風俗行っていると思うと許せません。。
他にもハロプロ？好きとよくカラオケ行っているようで。。いつも仕事で帰りが遅かったり休みがないと思っていたのに。。
息子も0歳。ぜんぜん育児せず
風俗やカラオケとかしている夫が許せず
離婚したくなってしまいました。
みなさん、夫の風俗通いは目を瞑りますか？
風俗で離婚された方はいらっしゃいますか？
どうすればよいのか混乱しています🌀
出典：
qa.mamari.jp
離婚の理由はそれぞれにあると思いますが、風俗と育児への不参加は立派な離婚理由になりますよね。生まれたばかりの小さな子がいるのに家に帰らないのは考えもの。産後のママを気遣うべき時期なのではないでしょうか。
パパになり、趣味や好きなことに使える時間が減るのは当然のこと。まだ子どもが小さく、すぐに離婚と踏み切ることに躊躇してしまうのならば話し合いをし誓約書を書いてもらった方がいいのではないでしょうか。
風俗、カラオケと楽しむ夫にさまざまな意見が
この投稿にママリではさまざまな声が寄せられていました。
その中に、夫が風俗へ行ってたという方から「ちゃんと話し合った」というコメントがありました。
私も先月、旦那が風俗へ行っていたことを知り泣き崩れました。
離婚を考えました。
他の女に触られた旦那は汚い、という考えが抜けずに今も生活しています。
普段通りの生活ですが、今だに旦那の体を触れません。見たくもありません。
そして女と男の風俗の考えが違うので、ちゃんと話し合いました。
今回は離婚はしませんが、もし次に同じ事があったら即離婚します。
出典：
qa.mamari.jp
男女で風俗への考え方が違うというのはその通りに思えますよね。男性によっては気軽なものでストレス発散の一部みたいなものかもしれませんが、女性にとっては嫌悪感を抱く類のものだと思います。その辺りを話し合い、離婚するかどうかを決めるというのはいいかもしれません。
他にも「子どもをかわいがってるなら離婚はしない」というコメントがありました。
常連確定と言ってもいいと思います😖
新入りとか言ってる時点で。
私は同じ立場だったら嫌ですね💦
けど、離婚はしないかな...子供のこと可愛がってくれるなら我慢します。
可愛がってもくれず、自分の趣味ばかりに時間を使っているなら考えます。
出典：
qa.mamari.jp
子どもがいる以上、自分の気持ちだけではなく子どもの気持ちや今後のことも考えて結論を出す必要がありますよね。
離婚を決断する理由に正解はないと思います。生理的に受け付けない夫とこれから先も生活し、子どもを一緒に育てていけるのかという投稿者さんの気持ちが何よりも大事なのではないでしょうか。今はまだ混乱して本当のこともわかっていないため、少し落ち着いたらまずは夫と話し合う時間を設け、風俗のことやカラオケのこと、育児についてどう考えているのかについて聞いてみるべきだと思います。離婚するかどうかはそれからゆっくり考えてもいいのではないでしょうか。
記事作成: kanako_mamari
（配信元: ママリ）