THE RAMPAGE・神谷健太の写真集『光と影』（宝島社）が12月23日（火）に発売される。

【画像】THE RAMPAGE・神谷健太、故郷沖縄で撮り下ろしたありのままの姿

LDH JAPAN所属の16人組ダンス＆ボーカルグループ「THE RAMPAGE」のパフォーマーとして活動するほか、同グループの派生ユニット「MA55IVE THE RAMPAGE」のボーカルとしても活動の幅を広げる神谷健太。初となる写真集のタイトルは『光と影』。神谷自身に宿る“光と影”、彼の目に映る世界の“光と影”……。そのどれをもありのまま表現したいという本作のテーマを、手に取ってくださるすべての方にありのままに届けたいという想いを込めて、神谷自身が決定した。

通常版カバーの写真は、神谷の故郷・沖縄の海を訪れた際に撮影したカット。彼の光も影も、過去も現在も、すべてが詰まったような表情が写し出された一枚となっている。通常版カバーとはまた異なる神谷の魅力が表現された楽天ブックス限定カバー、EXILE TRIBE STATION 限定カバーも発売。その他、手に入れるまで完全非公開の「別冊袋とじアザーカット集」や、神谷の直筆イラストを使用した「フレークシール」など各ネット書店の特典も発表された。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）