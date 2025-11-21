£Ã£ï£ã£ï£í£é¡¢¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Î¥«¥é¥³¥ó¡£¡×¥á¥¬¥Í»Ñ¤Ç¤Þ¤Ã¤¿¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¡ª¤ªÃãÌÜ¤ÊÉ½¾ð¤âÈäÏª
¡¡ÇÐÍ¥¡¦ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤È²Î¼ê¡¦¹©Æ£ÀÅ¹á¤ÎÄ¹½÷¤Ç¥â¥Ç¥ë¡¢¥Õ¥ë¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î£Ã£ï£ã£ï£í£é¤¬¡¢¥«¥Õ¥§¤Ç¤¯¤Ä¤í¤°ÍÍ»Ò¤òÈäÏª¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡£Ã£ï£ã£ï£í£é¤Ï£²£±Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¡Ö£Ô£å£á¡¡£á£î£ä¡¡£ã£ï£æ£æ£å£å¡¥¡¡µ×¤·¤Ö¤ê¤Î¥«¥é¥³¥ó¡£¡×¤Èµ¤·¤¿¡£Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢¥É¥ê¥ó¥¯¤òÁ°¤ËËË¾ó¤ò¤Ä¤¡¢¥É¥Ã¥ÈÊÁ¤Î¹õ¥È¥Ã¥×¥¹»Ñ¤Ë¥á¥¬¥Í¤ò¤«¤±¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¡£¥á¥¬¥Í¤ò³°¤·¡¢¤ªÃãÌÜ¤ÊÉ½¾ð¤È¥Ý¡¼¥º¤âÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¡Ö¤¤¤¤¤Í¡ª¡×¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£