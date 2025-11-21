【12星座別♡恋占い】今月の彼の気持ち＆恋愛運は？《11月21日〜12月22日》

「好きな人ができた…！」「どうやってアプローチをするのが正解？」そんな恋する乙女たち必見。今話題の占星術師・miraimikuさんに、11月21日〜12月22日の恋愛運を占ってもらいました！彼の星座をチェックして、あなたの恋を叶えちゃおう♡

Check! おひつじ座の彼（3/21〜4/19） 話を聞く姿勢がかなり好印象◎ 夢や理想を語りたい気分なので、話を聞く姿勢がかなり好印象につながります。彼の“語りたい欲求を満たしてあげて。否定などは避けて、かける言葉は慎重に選ぶ意識を。

Check! おうし座の彼（4/20〜5/20） あなたの明るい笑顔が、彼の心をやわらげる♡ 今期の彼は、なにやら疑心暗鬼の秘密主義モード。だからこそ、触れないままでいてあげるオトナの余裕が必要かも。あなたの明るい笑顔が、彼の心をやわらげます。

Check! ふたご座の彼（5/21〜6/21） 今期はかまってほしい願望MAX もともと寂しがり屋な彼ですが、今期はかまってほしい願望MAX。こまめに連絡をくれる人、いつもそばにいてくれる人が好かれる可能性大！いつもより気にかけてあげて。

Check! かに座の彼（6/22〜7/22） 恋のアプローチは12月下旬以降に持ち越すのが◎ やるべきことに追われて、精神的に余裕ゼロ。彼と恋愛がしたくても、今期はかなり難しそう。連絡の催促も厳禁！恋のアプローチは12月下旬以降に持ち越すのが◎。

Check! しし座の彼（7/23〜8/22） 誘ったもん勝ち、アタックする気持ちが大切！ 今期の彼は、「好きならガンガン来て！」のテンションみたい。少しオーバーな愛情表現やリアクションはむしろ好印象。誘ったもん勝ち、アタックする気持ちが大切に。

Check! おとめ座の彼（8/23〜9/22） 小さなやさしさに心を動かされるとき！ 今の彼の恋愛スイッチは“信頼”と“安心”。言葉より態度や小さなやさしさに心を動かされるときなので、飾らずに自然体で接してみて。手料理アピールも効果ばつぐん！

Check! てんびん座の彼（9/23〜10/23） 会話が盛り上がると一目置かれそう♡ 今期の彼は、知的な成長や刺激を求めているみたい。気を引きたいのなら、彼の興味がありそうな分野をリサーチしてみて。会話が盛り上がると一目置かれそう♡

Check! さそり座の彼（10/24〜11/22） あなたの強みやメリットを上手にアピールしてみて◎ いつも以上に損得勘定で動く時期です。恋愛や女性に対する目線もかなりシビアなので、あなたの強みやメリットを上手にアピールしてみて！デートのお誘いは我慢のとき。

Check! いて座の彼（11/23〜12/21） 刺激的な恋がお望みなら最高の相手♡ スーパーモテ期。無敵のカリスマパワー＆フェロモンで人を翻弄しちゃう時期です。刺激的な恋がお望みなら最高の相手だけど、やけどしちゃう可能性もあるので要注意。

Check! やぎ座の彼（12/22〜1/20） 焦らずゆっくり距離を縮めて◎ リラックスしたい時期。にぎやかな交流より、静かな場所での2人でおしゃべりがいいみたい。12月下旬以降のお誕生日に向けて、焦らずゆっくり距離を縮めて。

Check! みずがめ座の彼（1/21〜2/18） 友だちとして仲よくなるには絶好のチャンスタイム♡ プライベートの交友関係が華やかになる時期。彼を誘いたいなら早めに予定を確保して。恋愛の優先度は低めだけど、友だちとして仲よくなるには絶好のチャンスタイム！

Check! うお座の彼（2/19〜3/20） 彼に憧れられるような存在をめざして！ 自分を引っぱってくれる頼もしい女性に惹かれる時期。彼に甘えるのではなく、彼に憧れられるような存在をめざして。服装やメイクは、大人っぽいキレイめ系が好印象に。