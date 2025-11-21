【うお座】今月の恋愛運＆全体運♡ 11月21日〜12月22日の運勢は？
話題の占星術師・miraimikuさんが占う、今月の「うお座」の恋愛運＆全体運。大好きなあの人との相性は？運命の人は現れる？ハッピーになれるアドバイスがギュッと詰まった、LOVE占いをお届けします♡ さっそくチェック！
今月のラブ運 ★★★☆☆
将来を見据えた相手と関係を深めるのが◎
真剣モードのラブ運。軽いノリよりもちゃんとした関係を求める時期です。フリーの人は、大きな目標を持った、自信たっぷりの人に惹かれそう。
片思い中の人は、ホテルなど格式高いレストランで、将来のビジョンを語りあう時間を作ってみて。
カップルは、お互いの親に紹介するには最適なとき。白基調の服装で好感度UPを狙って。
今月のLOVEラッキーデー
11/28、12/6
全体運もチェック！
飛躍と成長の星回り。周囲に導かれるように、表舞台に立ったり、リーダー役に選ばれたりしそう。プレッシャーが大きなものほど挑戦する価値あり！自分でも気づかなかった新しい能力が開花しそう。
占ってくれたのは…
占星術師・miraimikuさん
16年の会社勤務を経て2016年に占星術師に。多彩なキャリアを生かした自己分析・キャリアデザイン・セルフブランディングが得意。雑誌やWEBメディアの記事執筆、LINEなど占いアプリの監修も多数。
占い／ｍiraimiku イラスト／つぼゆり 取材協力／cocoloni