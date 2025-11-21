【うお座】今月の恋愛運＆全体運♡ 11月21日〜12月22日の運勢は？

話題の占星術師・miraimikuさんが占う、今月の「うお座」の恋愛運＆全体運。大好きなあの人との相性は？運命の人は現れる？ハッピーになれるアドバイスがギュッと詰まった、LOVE占いをお届けします♡ さっそくチェック！

今月のラブ運 ★★★☆☆

将来を見据えた相手と関係を深めるのが◎

真剣モードのラブ運。軽いノリよりもちゃんとした関係を求める時期です。フリーの人は、大きな目標を持った、自信たっぷりの人に惹かれそう。

片思い中の人は、ホテルなど格式高いレストランで、将来のビジョンを語りあう時間を作ってみて。

カップルは、お互いの親に紹介するには最適なとき。白基調の服装で好感度UPを狙って。