【みずがめ座】今月の恋愛運＆全体運♡ 11月21日〜12月22日の運勢は？
話題の占星術師・miraimikuさんが占う、今月の「みずがめ座」の恋愛運＆全体運。大好きなあの人との相性は？運命の人は現れる？ハッピーになれるアドバイスがギュッと詰まった、LOVE占いをお届けします♡ さっそくチェック！
今月のラブ運 ★★★☆☆
男友だちと恋愛に発展する予感！
友情ベースの恋がじわじわ進みそう。まずは「好きかどうか」より「話していて楽しいか」「価値観があうか」が大事です。
フリーの人は、共通の趣味や仲間を通じた出会いに期待。片思い中の人は、知人や親友など第三者
キューピッド役になって両思いが叶うかも♡
カップルは、家族ぐるみやグループ交流で愛が深まります。
今月のLOVEラッキーデー
11/27、12/4
全体運もチェック！
今期の出会い運・対人運・社交運No.1。オンオフともに人間関係が広がる時期です。SNS、趣味のサークル活動にも積極的に参加して。価値観のあう仲間が見つかったり、ずっと会いたかった人とつながれたりする可能性大。
占ってくれたのは…
占星術師・miraimikuさん
16年の会社勤務を経て2016年に占星術師に。多彩なキャリアを生かした自己分析・キャリアデザイン・セルフブランディングが得意。雑誌やWEBメディアの記事執筆、LINEなど占いアプリの監修も多数。
占い／ｍiraimiku イラスト／つぼゆり 取材協力／cocoloni