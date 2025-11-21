【やぎ座】今月の恋愛運＆全体運♡ 11月21日〜12月22日の運勢は？

話題の占星術師・ｍiraimikuさんが占う、今月の「やぎ座」の恋愛運＆全体運。大好きなあの人との相性は？運命の人は現れる？ハッピーになれるアドバイスがギュッと詰まった、LOVE占いをお届けします♡ さっそくチェック！

今月のラブ運 ★★☆☆☆

急がば回れ！恋の進展はゆっくりと

好きな人がいる人やフリーの人は、恋人未満のグレーな関係性が続きそうな恋模様。

もどかしいようでいて、実はあなたにとっても、今はそのほうがラクなはず。つかず離れずの距離感をキープして、距離を詰めるなら12月下旬以降に行動を。

カップルは、おこもりデートで2人だけの世界にどっぷり浸ってみて♡