Ãæ¹ñ¤ÎÍû¶¯¼óÁê¤¬Æî¥¢¥Õ¥ê¥«ÅþÃå¡¢£Ç£²£°¤ÇÆüËÜÈãÈ½¤ÎÀ¤ÏÀÀï¤ò»Å³Ý¤±¤ë²ÄÇ½À¤â
¡¡¡ÚËÌµþ¡áµÈ±Ê°¡´õ»Ò¡ÛÃæ¹ñ³°Ì³¾Ê¤Ï£²£±Æü¡¢Íû¶¯¡Ê¥ê¡¼¥Á¥ã¥ó¡Ë¼óÁê¤¬£²£°ÆüÌë¡¢¼çÍ×£²£°¤«¹ñ¡¦ÃÏ°è¼óÇ¾²ñµÄ¡Ê£Ç£²£°¥µ¥ß¥Ã¥È¡Ë¤Ë½ÐÀÊ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Æî¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î¥è¥Ï¥Í¥¹¥Ö¥ë¥¯¤ËÅþÃå¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¾Ê¤ÎÌÓÇ«¡Ê¥Þ¥ª¥Ë¥ó¡ËÊóÆ»¶ÉÄ¹¤Ï£²£±Æü¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢¹â»Ô¼óÁê¤¬Æ±Æü¡¢Ãæ¹ñ¤È°ú¤Â³¤¡ÖÀïÎ¬Åª¸ß·Ã´Ø·¸¡×¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¤³¤È¤Ë¡ÖÆüËÜ¤¬¤½¤¦Ë¾¤à¤Ê¤é¡¢¸í¤Ã¤¿È¯¸À¤òÅ±²ó¤¹¤Ù¤¤À¡×¤ÈÈ¿È¯¤·¤¿¡£ÂæÏÑÍ»ö¤¬ÆüËÜ¤Î¡ÖÂ¸Î©´íµ¡»öÂÖ¡×¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ë¤È¤·¤¿¹ñ²ñÅúÊÛ¤ÎÅ±²ó¤ò²þ¤á¤Æµá¤á¤¿¡£
¡¡Ãæ¹ñÃæ±û¥Æ¥ì¥Ó¤Ï£²£°Æü¡¢¹â»Ô¼óÁê¤Î¹ñ²ñÅúÊÛ¤ò½ä¤ê¡¢Æî¥¢¤Î¹ñºÝÀ¯¼£ÀìÌç²È¤¬¡ÖÆüËÜ¤Î·³¹ñ¼çµÁ¤ÎÂæÆ¬¤ò·Ù²ü¤¹¤Ù¤¤À¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿¤³¤È¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£Ãæ¹ñÂ¦¤¬²ñµÄ¤Î¾ì¤ÇÆüËÜÈãÈ½¤ÎÀ¤ÏÀÀï¤ò»Å³Ý¤±¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£
