「徳山クラウン争奪戦・Ｇ１」（２１日、徳山）

１号艇の関浩哉（３１）＝群馬・１１５期・Ａ１＝が、インからコンマ０７の快Ｓを決めて圧逃。馬場貴也（滋賀）、峰竜太（佐賀）ら強敵を退け、２０２４年９月の桐生・ヤングダービー以来となる５回目のＧ１制覇を飾った。通算では１７回目。２着には小池修平（大阪）、３着には入海馨（岡山）が入った。

「ふがいないレースも多くて…。こみ上げるものがありました」−。長いトンネルをようやく抜け、ファンの声援を受けたウイニングランから関は涙にくれた。優勝は昨年９月のＧ１・ヤングダービー以来。今年の優出だけでもＧ１戦で５回を含めて１２回目にして、やっと頂点をつかみ取った。

展示は１２３・４５６の枠なり。３コースから峰がコンマ０５のトップＳで迫ったが「足は仕上がっていたし、しっかり幅を取って自分のターンができました」と予選首位からのＶロードで決めた徳山初優勝を振り返った。

次節にはＳＧ・チャレンジカップ（２５〜３０日・福岡）が控えるが、今回の優勝賞金１２００万円を加算して、賞金ランキングは一気に１６位まで浮上。グランプリ出場圏内に突入した。昨年に続くグランプリ優出（４着）も視野に入れながら、「この上積みは大きい。グランプリにまた乗りたい」ときっぱり。立ち止まることなくさらなる高みを求めて歩みを進めていく。