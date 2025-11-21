【いて座】今月の恋愛運＆全体運♡ 11月21日〜12月22日の運勢は？

話題の占星術師・miraimikuさんが占う、今月の「いて座」の恋愛運＆全体運。大好きなあの人との相性は？運命の人は現れる？ハッピーになれるアドバイスがギュッと詰まった、LOVE占いをお届けします♡ さっそくチェック！

今月のラブ運 ★★★★★

ラブ運急上昇！告白するなら今♡

12月1日に「愛の星・金星」が射手座入りすると、ラブ運・モテ運・美容運がそろって爆上がり！愛の告白は12月1日から15日がねらい目。

フリーの人も、片思い中の人も、タイミングを逃さないよう、この星回りを念頭に「恋の戦略」を立てておいて。

カップルは、婚約や同棲など大きな出来事が起こる暗示。攻めの姿勢が◎。