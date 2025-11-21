【いて座】今月の恋愛運＆全体運♡ 11月21日〜12月22日の運勢は？
話題の占星術師・miraimikuさんが占う、今月の「いて座」の恋愛運＆全体運。大好きなあの人との相性は？運命の人は現れる？ハッピーになれるアドバイスがギュッと詰まった、LOVE占いをお届けします♡ さっそくチェック！
今月のラブ運 ★★★★★
ラブ運急上昇！告白するなら今♡
12月1日に「愛の星・金星」が射手座入りすると、ラブ運・モテ運・美容運がそろって爆上がり！愛の告白は12月1日から15日がねらい目。
フリーの人も、片思い中の人も、タイミングを逃さないよう、この星回りを念頭に「恋の戦略」を立てておいて。
カップルは、婚約や同棲など大きな出来事が起こる暗示。攻めの姿勢が◎。
今月のLOVEラッキーデー
12/1、12/13、12/20
全体運もチェック！
今年のお誕生日シーズンは、とにかく追い風の超強運モード。出会い運・モテ運・ラブ運・美容運・金運と、あらゆる面で大フィーバー状態の星回り。「自分史上最高の自分」を生きるつもりで、攻めのアクションを！
占ってくれたのは…
占星術師・miraimikuさん
16年の会社勤務を経て2016年に占星術師に。多彩なキャリアを生かした自己分析・キャリアデザイン・セルフブランディングが得意。雑誌やWEBメディアの記事執筆、LINEなど占いアプリの監修も多数。
占い／ｍiraimiku イラスト／つぼゆり 取材協力／cocoloni