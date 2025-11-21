【さそり座】今月の恋愛運＆全体運♡ 11月21日〜12月22日の運勢は？

話題の占星術師・miraimikuさんが占う、今月の「さそり座」の恋愛運＆全体運。大好きなあの人との相性は？運命の人は現れる？ハッピーになれるアドバイスがギュッと詰まった、LOVE占いをお届けします♡ さっそくチェック！

今月のラブ運 ★★★★☆

受け身のスタンスがモテ運アップのカギ

11月下旬までは「愛の星・金星」がさそり座エリアを運行し、ラブ運・モテ運ともに絶好調！

とはいえ今期は相手の出方にあわせてアタック待ちするのが吉。

フリ一の人は、年上男性との縁がありそう。好きな人がいる場合は、いきなりゴールをめざすのではなく、小さなアプローチを継続的に続けていくことを意識して。