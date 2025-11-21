【さそり座】今月の恋愛運＆全体運♡ 11月21日〜12月22日の運勢は？
話題の占星術師・miraimikuさんが占う、今月の「さそり座」の恋愛運＆全体運。大好きなあの人との相性は？運命の人は現れる？ハッピーになれるアドバイスがギュッと詰まった、LOVE占いをお届けします♡ さっそくチェック！
今月のラブ運 ★★★★☆
受け身のスタンスがモテ運アップのカギ
11月下旬までは「愛の星・金星」がさそり座エリアを運行し、ラブ運・モテ運ともに絶好調！
とはいえ今期は相手の出方にあわせてアタック待ちするのが吉。
フリ一の人は、年上男性との縁がありそう。好きな人がいる場合は、いきなりゴールをめざすのではなく、小さなアプローチを継続的に続けていくことを意識して。
今月のLOVEラッキーデー
11/29、12/17
全体運もチェック！
金運と美容運が絶好調！自分磨きには積極的に投資して。憧れのハイブラコスメやエステはもちろん、長年欲しかったものを買うなら、今がチャンス！だけど、長く使える上質なものを選ぶ意識を忘れずに。
占ってくれたのは…
占星術師・miraimikuさん
16年の会社勤務を経て2016年に占星術師に。多彩なキャリアを生かした自己分析・キャリアデザイン・セルフブランディングが得意。雑誌やWEBメディアの記事執筆、LINEなど占いアプリの監修も多数。
占い／ｍiraimiku イラスト／つぼゆり 取材協力／cocoloni