【てんびん座】今月の恋愛運＆全体運♡ 11月21日〜12月22日の運勢は？

話題の占星術師・miraimikuさんが占う、今月の「てんびん座」の恋愛運＆全体運。大好きなあの人との相性は？運命の人は現れる？ハッピーになれるアドバイスがギュッと詰まった、LOVE占いをお届けします♡ さっそくチェック！

今月のラブ運 ★★★☆☆

会話の波長があう彼が恋人候補かも

今期は「きみにならなんでも話せる」と思わせる会話力がキーポイント。フリーの人は、話のテンポがあう人、趣味が似ている人に注目してみて。

片思い中の人は、LINEやメッセージでのやり取りが、愛を深めるツールに。

カップルは、図書館やカフェで一緒に読書や勉強をすると、彼の意外な知性に惚れ直しちゃうかも♡