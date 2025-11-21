【てんびん座】今月の恋愛運＆全体運♡ 11月21日〜12月22日の運勢は？
話題の占星術師・miraimikuさんが占う、今月の「てんびん座」の恋愛運＆全体運。大好きなあの人との相性は？運命の人は現れる？ハッピーになれるアドバイスがギュッと詰まった、LOVE占いをお届けします♡ さっそくチェック！
今月のラブ運 ★★★☆☆
会話の波長があう彼が恋人候補かも
今期は「きみにならなんでも話せる」と思わせる会話力がキーポイント。フリーの人は、話のテンポがあう人、趣味が似ている人に注目してみて。
片思い中の人は、LINEやメッセージでのやり取りが、愛を深めるツールに。
カップルは、図書館やカフェで一緒に読書や勉強をすると、彼の意外な知性に惚れ直しちゃうかも♡
今月のLOVEラッキーデー
11/26、12/13
全体運もチェック！
言霊パワーが炸裂する今期。どんどん言葉に出していくことで、欲しいものを引き寄せていきます。SNSや日記などに書き出すだけでもその威力を発揮します。語学や資格の勉強を始めるのにも絶好のタイミング！
占ってくれたのは…
占星術師・miraimikuさん
16年の会社勤務を経て2016年に占星術師に。多彩なキャリアを生かした自己分析・キャリアデザイン・セルフブランディングが得意。雑誌やWEBメディアの記事執筆、LINEなど占いアプリの監修も多数。
占い／ｍiraimiku イラスト／つぼゆり 取材協力／cocoloni