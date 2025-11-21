KINTO×ヒヌマフウフ 絶景キャンプ場でオフ会開催！ 愛車と満喫できる週末イベントとは

KINTO主催「モビキャン」が、人気YouTuberヒヌマフウフとコラボ！

トヨタ車のサブスクリプションサービスなどを展開する「KINTO」が2025年11月8日と翌9日、静岡県富士市にある「富士見の丘オートキャンプ場」で「モビキャン（モビリティ＋キャンプ）」を開催しました。9回目となる今回は、アウトドア系YouTuberのヒヌマフウフとコラボレーションし、参加者がクルマと共に週末を満喫するオフ会形式とされました。

特筆すべきは、KINTO契約者でなくても参加可能という点です。これは初の試みであり、開催前から大きな注目を集め、130組の募集枠があっという間に埋まったそう。

「ヒヌマー」同士の交流も

9回目となる「モビキャン」は、アウトドア系YouTuberのヒヌマフウフとコラボ

会場となった富士見の丘オートキャンプ場は、富士山、駿河湾、そして美しい夜景が同時に楽しめる、キャンパー憧れのスポットでもあります。受付開始の午前11時にはすでに多くの参加者が列を作り、モビキャンへの期待の高さがうかがえました。

受付を済ませた参加者は、それぞれ予約したサイトへ移動し、テントの設営を開始。愛好家が集結しているだけあり、手際よくあっという間に完成していきました。

なかには、過去のイベントで知り合った「ヒヌマ―（ヒヌマフウフのファン）」同士が交流を深める姿も見られ、イベントは終始和やかな雰囲気に包まれました。

KINTO名物「焚火BAR」とヒヌマフウフのトークショー

日が傾き、キャンプ場から素晴らしい夜景が見え始める17時、KINTO名物の「焚火（たきび）BAR」がオープンしました。

陽気なKINTOスタッフが参加者をもてなし、会場はたき火の温かい光とにぎわいで満たされました。

18時半。すっかり日が暮れ、たき火を囲む幻想的な雰囲気のなか、お待ちかねのヒヌマフウフのトークショーが始まりました。

ヒヌマフウフはほとんどけんかしないといい、お互いの服を選ぶなど穏やかな夫婦の日常トークに、会場からは多くの共感と笑みがこぼれていました。

豪華賞品が続々「大抽選会」 ヒヌマフウフと記念撮影も！

日の入り後は「焚火BAR」がオープン

トークショーの後は、豪華景品が当たる大抽選会が開催されました。KINTOのオリジナルグッズに加え、スポンサー各社からの提供品も並び、賞品は1等が「サバティカル アルニカ」（テント）、2等が「WAQ 10cmマット」もしくは「フォールディングチェア」など。特別賞として「ヒヌマフウフ北海道土産」も用意されました。

さらに抽選で当たった人には、ヒヌマフウフと記念撮影ができるという特典もあり、会場は大いに盛り上がりました。

雨中の熱戦！ モルック決勝戦で起こったミラクルとは

イベント2日目は朝からあいにくの雨でした。キャンプ慣れしている参加者のなかには早めにテントを撤収する人もいました。

「モルック」決勝戦の様子

午前10時からは大雨のなか、木製の棒を投げ倒したピンの数によって得点を競う「モルック」の決勝戦が行われました。子どもから大人まで、参加者は優勝を目指し熱い戦いを繰り広げました。

そして、決勝戦で“ミラクル”が起こりました。前日の始球式ではなかなか当てられなかったヒヌマフウフが、なんと決勝戦で挑戦者チームに勝利するという快挙を達成したのです。会場の盛り上がりは最高潮に達しました。

後日、ヒヌマフウフのラジオ番組でもこのエピソードが語られ、「モルックを買おうか」という話題が出るほど、2人にとっても忘れられない楽しい体験となったようです。

次回は雪中キャンプ!? 「モビキャン」が広げるクルマ×アウトドアの可能性

閉会式後、参加者はKINTOスタッフに見送られながらイベント会場を後にしました。

前回は打ち上げ花火、今回は人気YouTuberとのコラボと、回を重ねるごとに進化を続けるKINTOの「モビキャン」。初めて契約者以外も参加可能としたことで、多くの人に「クルマ×キャンプ」のわくわく感を体験してもらえました。KINTOスタッフの1人は「皆さまの笑顔と楽しそうな姿は、私たちにとっても大きな喜びとなりました」と話します。

イベント会場を後にする参加者

さて、そんなKINTOがプロデュースする「クルマ×キャンプ」体験ですが、次回はなんと雪中キャンプが予定されています。クルマの魅力を最大限に引き出し、新しいアウトドア体験を提供する「モビキャン」から目が離せません。