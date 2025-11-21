【おとめ座】今月の恋愛運＆全体運♡ 11月21日〜12月22日の運勢は？
話題の占星術師・miraimikuさんが占う、今月の「おとめ座」の恋愛運＆全体運。大好きなあの人との相性は？運命の人は現れる？ハッピーになれるアドバイスがギュッと詰まった、LOVE占いをお届けします♡ さっそくチェック！
今月のラブ運 ★★★☆☆
相手を深く知ることが恋を進めるキーポイント
恋の土台を作るタイミング。うわべのやり取りより、内面や価値観のすりあわせを丁寧にして。
フリーの人は、第一印象の華やかさより安心できる人が本命候補になりそう。
カップルは、おうちデートで愛の絆が深まります。一緒にごはんを作ったり、部屋着でくつろいだりする中で、同棲や結婚の話が出てくる可能性も！
今月のLOVEラッキーデー
11/24、12/12
全体運もチェック！
安心感や落ち着きを求めたくなるとき。気分が乗らない日は、無理に外に出かけるより、好きなものに囲まれたおうち時間を楽しんで。家族や身近な人と過ごす時間も心に必要不可欠な栄養です。部屋の模様替えをするのも◎。
占ってくれたのは…
占星術師・miraimikuさん
16年の会社勤務を経て2016年に占星術師に。多彩なキャリアを生かした自己分析・キャリアデザイン・セルフブランディングが得意。雑誌やWEBメディアの記事執筆、LINEなど占いアプリの監修も多数。
占い／ｍiraimiku イラスト／つぼゆり 取材協力／cocoloni