【おとめ座】今月の恋愛運＆全体運♡ 11月21日〜12月22日の運勢は？

話題の占星術師・miraimikuさんが占う、今月の「おとめ座」の恋愛運＆全体運。大好きなあの人との相性は？運命の人は現れる？ハッピーになれるアドバイスがギュッと詰まった、LOVE占いをお届けします♡ さっそくチェック！

今月のラブ運 ★★★☆☆

相手を深く知ることが恋を進めるキーポイント

恋の土台を作るタイミング。うわべのやり取りより、内面や価値観のすりあわせを丁寧にして。

フリーの人は、第一印象の華やかさより安心できる人が本命候補になりそう。

カップルは、おうちデートで愛の絆が深まります。一緒にごはんを作ったり、部屋着でくつろいだりする中で、同棲や結婚の話が出てくる可能性も！