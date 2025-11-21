【しし座】今月の恋愛運＆全体運♡ 11月21日〜12月22日の運勢は？

写真拡大

話題の占星術師・miraimikuさんが占う、今月の「しし座」の恋愛運＆全体運。大好きなあの人との相性は？運命の人は現れる？ハッピーになれるアドバイスがギュッと詰まった、LOVE占いをお届けします♡ さっそくチェック！

今月のラブ運 ★★★★☆

気になる彼には積極的にアプローチを

恋の主導権はあなたに。うまくリードしていけば、気になる相手との距離も、あっという間に縮まりそう。

フリーの人は、表情やリアクションを意識してみて。出会いの場で印象に残りやすくなるはず。

片思い中の人は、ドラマティックな展開があるかも。ひるまず、大胆に切り込んで！カップルはクリエイティブなデートが大吉。

今月のLOVEラッキーデー

12/9、12/19

全体運もチェック！

自分の好きや楽しいに素直になればなるほど、運気がアップするとき。前から気になっていたことは、積極的にチャレンジしてみるのが◎。趣味やものづくり、推し活も充実するときなので存分に楽しんで♡

占ってくれたのは…

占星術師・miraimikuさん

16年の会社勤務を経て2016年に占星術師に。多彩なキャリアを生かした自己分析・キャリアデザイン・セルフブランディングが得意。雑誌やWEBメディアの記事執筆、LINEなど占いアプリの監修も多数。

占い／ｍiraimiku イラスト／つぼゆり 取材協力／cocoloni