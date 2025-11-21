【しし座】今月の恋愛運＆全体運♡ 11月21日〜12月22日の運勢は？
話題の占星術師・miraimikuさんが占う、今月の「しし座」の恋愛運＆全体運。大好きなあの人との相性は？運命の人は現れる？ハッピーになれるアドバイスがギュッと詰まった、LOVE占いをお届けします♡ さっそくチェック！
今月のラブ運 ★★★★☆
気になる彼には積極的にアプローチを
恋の主導権はあなたに。うまくリードしていけば、気になる相手との距離も、あっという間に縮まりそう。
フリーの人は、表情やリアクションを意識してみて。出会いの場で印象に残りやすくなるはず。
片思い中の人は、ドラマティックな展開があるかも。ひるまず、大胆に切り込んで！カップルはクリエイティブなデートが大吉。
今月のLOVEラッキーデー
12/9、12/19
全体運もチェック！
自分の好きや楽しいに素直になればなるほど、運気がアップするとき。前から気になっていたことは、積極的にチャレンジしてみるのが◎。趣味やものづくり、推し活も充実するときなので存分に楽しんで♡
占ってくれたのは…
占星術師・miraimikuさん
16年の会社勤務を経て2016年に占星術師に。多彩なキャリアを生かした自己分析・キャリアデザイン・セルフブランディングが得意。雑誌やWEBメディアの記事執筆、LINEなど占いアプリの監修も多数。
占い／ｍiraimiku イラスト／つぼゆり 取材協力／cocoloni