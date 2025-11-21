【かに座】今月の恋愛運＆全体運♡ 11月21日〜12月22日の運勢は？

話題の占星術師・miraimikuさんが占う、今月の「かに座」の恋愛運＆全体運。大好きなあの人との相性は？運命の人は現れる？ハッピーになれるアドバイスがギュッと詰まった、LOVE占いをお届けします♡ さっそくチェック！

今月のラブ運 ★★☆☆☆

我慢していた気持ちは、言葉で伝えるのが吉

友だち以上恋人未満が続いている今こそ、勇気を出して一歩踏み出してみて。彼に遠慮していたことがあるなら、素直にそのまま気持ちを伝えよう。

フリーの人は、日常の中にチャンスが潜んでいる可能性大。

よく行く場所、仲のいい友だちの集まり、職場やバイト先など、“恋のアンテナ”を最大限はりめぐらせて！

今月のLOVEラッキーデー

12/7、12/16

全体運もチェック！

忙しくてバタバタしがちな時期だけど、その分誰かの役に立っている実感がモチベーションに。細かい作業や面倒なことにも、積極的に取り組んでみて。今期中に尽くした恩は、何倍にもなって返ってくるはず。

占ってくれたのは…

占星術師・miraimikuさん

16年の会社勤務を経て2016年に占星術師に。多彩なキャリアを生かした自己分析・キャリアデザイン・セルフブランディングが得意。雑誌やWEBメディアの記事執筆、LINEなど占いアプリの監修も多数。

占い／ｍiraimiku イラスト／つぼゆり 取材協力／cocoloni