【かに座】今月の恋愛運＆全体運♡ 11月21日〜12月22日の運勢は？
話題の占星術師・miraimikuさんが占う、今月の「かに座」の恋愛運＆全体運。大好きなあの人との相性は？運命の人は現れる？ハッピーになれるアドバイスがギュッと詰まった、LOVE占いをお届けします♡ さっそくチェック！
今月のラブ運 ★★☆☆☆
我慢していた気持ちは、言葉で伝えるのが吉
友だち以上恋人未満が続いている今こそ、勇気を出して一歩踏み出してみて。彼に遠慮していたことがあるなら、素直にそのまま気持ちを伝えよう。
フリーの人は、日常の中にチャンスが潜んでいる可能性大。
よく行く場所、仲のいい友だちの集まり、職場やバイト先など、“恋のアンテナ”を最大限はりめぐらせて！
今月のLOVEラッキーデー
12/7、12/16
全体運もチェック！
忙しくてバタバタしがちな時期だけど、その分誰かの役に立っている実感がモチベーションに。細かい作業や面倒なことにも、積極的に取り組んでみて。今期中に尽くした恩は、何倍にもなって返ってくるはず。
占ってくれたのは…
占星術師・miraimikuさん
16年の会社勤務を経て2016年に占星術師に。多彩なキャリアを生かした自己分析・キャリアデザイン・セルフブランディングが得意。雑誌やWEBメディアの記事執筆、LINEなど占いアプリの監修も多数。
占い／ｍiraimiku イラスト／つぼゆり 取材協力／cocoloni