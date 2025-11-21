【ふたご座】今月の恋愛運＆全体運♡ 11月21日〜12月22日の運勢は？

話題の占星術師・miraimikuさんが占う、今月の「ふたご座」の恋愛運＆全体運。大好きなあの人との相性は？運命の人は現れる？ハッピーになれるアドバイスがギュッと詰まった、LOVE占いをお届けします♡ さっそくチェック！

今月のラブ運 ★★★☆☆

彼と本音で向きあうと2人の関係性が急上昇！

この時期の恋は「2人で一緒に育てること」がテーマ。ちょっとしたズレがあってもこまめに話しあうことで関係性がレベルアップするときです。

お互いに嘘をつかず話しあうことを意識して。フリーの人は、自分とは正反対のタイプとの出会いに期待ができそう！

ピンクのアイテムを身につけてみると、良縁を引き寄せます。