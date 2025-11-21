【おうし座】今月の恋愛運＆全体運♡ 11月21日〜12月22日の運勢は？

話題の占星術師・miraimikuさんが占う、今月の「おうし座」の恋愛運＆全体運。大好きなあの人との相性は？運命の人は現れる？ハッピーになれるアドバイスがギュッと詰まった、LOVE占いをお届けします♡ さっそくチェック！

今月のラブ運 ★☆☆☆☆

自分を見つめ直す恋の休止期

好きな人の気持ちがわかりづらくて、ついつい不安や疑念でいっぱいになってしまいそう。今期は無理に動かず、自分の感情に丁寧に向きあうことを大切にして。

新しい出会いも、焦らずにじっくり信頼を積み重ねていくスタンスが◎。

12月中旬以降は関係が進展しやすい星回りになるので、心の距離も自然と近づいていくはず。