【おうし座】今月の恋愛運＆全体運♡ 11月21日〜12月22日の運勢は？
話題の占星術師・miraimikuさんが占う、今月の「おうし座」の恋愛運＆全体運。大好きなあの人との相性は？運命の人は現れる？ハッピーになれるアドバイスがギュッと詰まった、LOVE占いをお届けします♡ さっそくチェック！
今月のラブ運 ★☆☆☆☆
自分を見つめ直す恋の休止期
好きな人の気持ちがわかりづらくて、ついつい不安や疑念でいっぱいになってしまいそう。今期は無理に動かず、自分の感情に丁寧に向きあうことを大切にして。
新しい出会いも、焦らずにじっくり信頼を積み重ねていくスタンスが◎。
12月中旬以降は関係が進展しやすい星回りになるので、心の距離も自然と近づいていくはず。
今月のLOVEラッキーデー
12/2、12/11
全体運もチェック！
普段は表に出てこない欲求や負の感情が表面化しやすいとき。曖昧にせず自分の本音と向きあい続けることで、モヤモヤの原因がクリアになるはず。依存心や執着心は手放し、自他の境界線をしっかり線引きする意識を。
占ってくれたのは…
占星術師・miraimikuさん
16年の会社勤務を経て2016年に占星術師に。多彩なキャリアを生かした自己分析・キャリアデザイン・セルフブランディングが得意。雑誌やWEBメディアの記事執筆、LINEなど占いアプリの監修も多数。
占い／ｍiraimiku イラスト／つぼゆり 取材協力／cocoloni