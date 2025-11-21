【おひつじ座】今月の恋愛運＆全体運♡ 11月21日〜12月22日の運勢は？
話題の占星術師・miraimikuさんが占う、今月の「おひつじ座」の恋愛運＆全体運。大好きなあの人との相性は？運命の人は現れる？ハッピーになれるアドバイスがギュッと詰まった、LOVE占いをお届けします♡ さっそくチェック！
今月のラブ運 ★★★☆☆
予想外の相手と急接近の予感
懐かしさや安心感よりも、戸惑いに近いドキドキが恋のサインかも。
フリーの人は、これまであまり接点のなかったタイプが恋人候補の可能性大！先入観にとらわれず、フラットに会話を重ねてみて。
片思い中の人は、共通の目標や将来の話で距離が縮まりそう。ちょっと背伸びした大人っぽいファッションも効果的です。
今月のLOVEラッキーデー
11/30、12/8
全体運もチェック！
ぐんと視野が広がって、新しい目標が次々に浮かびそう。この時期にやってみたいと思ったことは迷わず挑戦して。特に将来につながる学びは大吉！習い事を始めたり、思い切って環境を変えるとより開運に。
占ってくれたのは…
占星術師・miraimikuさん
16年の会社勤務を経て2016年に占星術師に。多彩なキャリアを生かした自己分析・キャリアデザイン・セルフブランディングが得意。雑誌やWEBメディアの記事執筆、LINEなど占いアプリの監修も多数。
占い／ｍiraimiku イラスト／つぼゆり 取材協力／cocoloni