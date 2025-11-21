【おひつじ座】今月の恋愛運＆全体運♡ 11月21日〜12月22日の運勢は？

話題の占星術師・miraimikuさんが占う、今月の「おひつじ座」の恋愛運＆全体運。大好きなあの人との相性は？運命の人は現れる？ハッピーになれるアドバイスがギュッと詰まった、LOVE占いをお届けします♡ さっそくチェック！

今月のラブ運 ★★★☆☆

予想外の相手と急接近の予感

懐かしさや安心感よりも、戸惑いに近いドキドキが恋のサインかも。

フリーの人は、これまであまり接点のなかったタイプが恋人候補の可能性大！先入観にとらわれず、フラットに会話を重ねてみて。

片思い中の人は、共通の目標や将来の話で距離が縮まりそう。ちょっと背伸びした大人っぽいファッションも効果的です。