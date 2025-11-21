「めざましテレビ」18日の放送内容謝罪「さまざまなご意見をいただきました」timeleszメンバーの発言物議
【モデルプレス＝2025/11/21】フジテレビ朝の情報番組「めざましテレビ」（毎週月曜〜金曜5時25分〜8時14分 生放送）が11月21日、公式サイトを更新。11月18日の放送内容を謝罪した。
番組公式サイトでは「先日の放送内容につきまして」とし、「11月18日（火）の放送内容につきまして、さまざまなご意見をいただきました」と報告。その上で、「視聴者の皆様に不快な思いをさせてしまいましたことをお詫び申し上げます」と謝罪し、「今後とも安心してご覧いただける番組づくりに努めてまいります」と伝えた。
11月18日の放送では、timelesz（タイムレス）のメンバー・篠塚大輝が、マンスリーエンタメプレゼンターとして出演。「大きな古時計」の歌詞を変えた一発芸を披露し、その内容に対して「不謹慎」などの声が相次いでいた。なお、同日STARTO ENTERTAINMENT公式サイトでは、timeleszとしても、メンバーの不適切言動を謝罪。篠塚は自身のInstagramのストーリーズにて「この数日間、メンバーとも話し合いをし、自分自身とも向き合っておりました。これからは信頼回復に努め、日々の活動に真摯に向き合ってまいります」と投稿した。（modelpress編集部）
◆「めざましテレビ」11月18日の放送内容謝罪
◆篠塚大輝の一発ギャグが物議
